- 26 Eki 2022 - 22:42

Gönül Dağı Dizisinde Sivrihisar'ı Sarsan Haber! Zahide ve Sefer Boşanma Kararı Aldı! “Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Gedeli Hali!”

TRT1 ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan bir boşanma kararı daha geldi. Yürekleri titreten bu karar sonrasında; daha bir yıl dolmadan sırtlarını birbirlerine dönmeleri, magazin dünyasını yakından takip eden seyircilerin; “Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Gedeli hali” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, ekranların vazgeçilmez dizilerinden biri olmayı başarmıştı. Hem konusuyla hem de oyuncu senaryosuyla milyonların dikkatini üzerine çeken Gönül Dağı’ndan bir boşanmanın kapıda olduğu ortaya çıktı. Peki, neler oluyor?

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26 Eki 2022 - 22:42 Ankara- Yaşam

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