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26 Eki 2022 - 16:57

Gönül Dağı Dizisinden Yürekleri Titreten Boşanma Kararı Geldi! Daha 1 Yıl Olmadan Sırtlarını Birbirlerine Döndüler! “Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Gedeli Hali!”

TRT1 ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan bir boşanma kararı daha geldi. Yürekleri titreten bu karar sonrasında; daha bir yıl dolmadan sırtlarını birbirlerine dönmeleri, magazin dünyasını yakından takip eden seyircilerin; “Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Gedeli hali” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…