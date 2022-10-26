Telefon Alacakların Dikkatine! 29 Ekim İçin Büyük Müjde Verildi; Tam Tamına %50 İndirim... ÖTV İndirimi İçin Onay Çıktı! Samsung, iPhone, Huawei...
Telefon alacak kişilerin dikkat etmesi gereken bir konu olan ve 29 Ekim 2022 tarihi için verilen müjde de tam tamına yüzde 50 indirim için onay verildi. Neredeyse tüm telefon markalarını kapsayan bu konuda yapılan açıklamalar da bir hayli dikkat çekiciydi. İşte, konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre gençlere yardım yapılmak amacıyla vatandaşlara müjde verildi. KDV ve ÖTV indirimi konusunda da yapılacak olan indirimler dikkatleri üzerine çekerken telefon fiyatları da merak konusu oldu. Kısa sürede geniş yankı uyandıran açıklamayı ve herkesin aklındaki soru işaretlerini sizin için daha da yakından inceledik. Peki, bu kadar yankı uyandıran konuya dair merak edilen detaylar neler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.