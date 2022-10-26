Telefon Alacakların Dikkatine! 29 Ekim İçin Büyük Müjde Verildi; Tam Tamına %50 İndirim... ÖTV İndirimi İçin Onay Çıktı! Samsung, iPhone, Huawei...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre gençlere yardım yapılmak amacıyla vatandaşlara müjde verildi. KDV ve ÖTV indirimi konusunda da yapılacak olan indirimler dikkatleri üzerine çekerken telefon fiyatları da merak konusu oldu. Kısa sürede geniş yankı uyandıran açıklamayı ve herkesin aklındaki soru işaretlerini sizin için daha da yakından inceledik. Peki, bu kadar yankı uyandıran konuya dair merak edilen detaylar neler?

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