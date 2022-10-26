Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Eki 2022 - 17:45

Gecenin Ucunda Dizisinden Neslihan Atagül Ayrılıyor! Hastalığı Yeniden Nüksetti; Kadir Doğulu Paramparça Oldu! Sefirin Kızı Olayı Yeniden Yaşanıyor...

Star TV ekranlarına damga vuran ve reyting rekorlarını alt üst eden Gecenin Ucunda dizisinden Neslihan Atagül’ün ayrılacağı haberi ise herkesin aklını başından aldı. Hastalığı yeniden nükseden Atagül, diziden ayrılırken öte yandan da Kadir Doğulu’nun paramparça olduğu konuşulmaya devam ediyor. Sefirin Kızı dizisinde yaşananların yeniden tekerrür ettiği o konuyu sizin için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!