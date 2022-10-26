Gecenin Ucunda Dizisinden Neslihan Atagül Ayrılıyor! Hastalığı Yeniden Nüksetti; Kadir Doğulu Paramparça Oldu! Sefirin Kızı Olayı Yeniden Yaşanıyor...
Star TV ekranlarına damga vuran ve reyting rekorlarını alt üst eden Gecenin Ucunda dizisinden Neslihan Atagül’ün ayrılacağı haberi ise herkesin aklını başından aldı. Hastalığı yeniden nükseden Atagül, diziden ayrılırken öte yandan da Kadir Doğulu’nun paramparça olduğu konuşulmaya devam ediyor. Sefirin Kızı dizisinde yaşananların yeniden tekerrür ettiği o konuyu sizin için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!
Yeni sezonda ekranlarda fırtınalar estiren Gecenin Ucunda dizisi başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra farklı senaryosuyla da akılları yerinden oynattı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran diziyle alakalı sahneler milyonlarca kişi tarafından izlenirken şimdi de başrol oyuncusu Atagül’ün diziden ayrılması ortalığı birbirine kattı. Peki, herkesi şaşkına çeviren o konu neydi? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.