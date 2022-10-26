Tuzak dizisinin Umut'u Akın Ekinözü'nün Bölüm Başına Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı! İşte Başrol Oyuncunun Bölüm Başına Aldığı Servet! Talat Bulut Bile...

Hercai dizisiyle hayatımıza giren ve başarılı oyunculuğuyla başları döndüren Akın Akınözü; sosyal medya ve magazin gündeminde de geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Hem iş hayatındaki başarısı hem de yakışıklılığıyla gönüllerde yer tutan ünlü oyuncu, yeni dizisinin de ekmeğini yemeye başladı. Peki, kısa sürede geniş yankı uyandıran bu konu ve detayları neydi? İşte merak edilen tüm detaylar!

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