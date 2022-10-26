- 26 Eki 2022 - 23:40

Tuzak dizisinin Umut'u Akın Ekinözü'nün Bölüm Başına Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı! İşte Başrol Oyuncunun Bölüm Başına Aldığı Servet! Talat Bulut Bile...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümüyle ortalığı yangın yerine çeviren Tuzak dizisinin efsane oyuncusu resmen paraya boğuldu. Bölüm başına aldığı ücretle herkesi şaşkına çeviren Akın Akınözü, sosyal medya ve magazin gündeminin de en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Kısa sürede bir hayli geniş yankı uyandıran ücret herkesi şaşkına çevirdi. Peki, resmen skandal yaratan o konu neydi?

Hercai dizisiyle hayatımıza giren ve başarılı oyunculuğuyla başları döndüren Akın Akınözü; sosyal medya ve magazin gündeminde de geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Hem iş hayatındaki başarısı hem de yakışıklılığıyla gönüllerde yer tutan ünlü oyuncu, yeni dizisinin de ekmeğini yemeye başladı. Peki, kısa sürede geniş yankı uyandıran bu konu ve detayları neydi? İşte merak edilen tüm detaylar!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Eki 2022 - 23:40 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisinde Sivrihisar'ı Sarsan Haber! Zahide ve Sefer Boşanma Kararı Aldı! “Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Gedeli Hali!” mask
Gönül Dağı Dizisinde Sivrihisar'ı Sarsan Haber! Zahide ve Sefer Boşanma Kararı Aldı! “Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Gedeli Hali!”
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu! Yıllar Sonra Ekranlara Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu! Yıllar Sonra Ekranlara Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor?
Alparslan: Büyük Selçuklu 33. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Alparslan: Büyük Selçuklu 33. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gecenin Ucunda Dizisinden Neslihan Atagül Ayrılıyor! Hastalığı Yeniden Nüksetti; Kadir Doğulu Paramparça Oldu! Sefirin Kızı Olayı Yeniden Yaşanıyor... mask
Gecenin Ucunda Dizisinden Neslihan Atagül Ayrılıyor! Hastalığı Yeniden Nüksetti; Kadir Doğulu Paramparça Oldu! Sefirin Kızı Olayı Yeniden Yaşanıyor...
Yasak Elma Dizisinden Bir Veda Daha! Yıldız Bir Düşmanını Daha Eskitti, Paket Edildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü Ne Duyuldu! mask
Yasak Elma Dizisinden Bir Veda Daha! Yıldız Bir Düşmanını Daha Eskitti, Paket Edildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü Ne Duyuldu!
Esaret Dizisinin Konusu Nedir? Esaret Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir? Esaret Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? mask
Esaret Dizisinin Konusu Nedir? Esaret Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir? Esaret Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor?
Yargı Dizisinden Bebek Müjdesi Haberi! Ceylin'in Annesi Sinir Krizleri Geçirecek! Ilgaz Savcı'nın Eli Ayağına Dolandı! Neler Oldu Neler... mask
Yargı Dizisinden Bebek Müjdesi Haberi! Ceylin'in Annesi Sinir Krizleri Geçirecek! Ilgaz Savcı'nın Eli Ayağına Dolandı! Neler Oldu Neler...
Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Geliyor! Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi... mask
Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Geliyor! Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi...
Yasak Elma 152. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 152. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gecenin Ucunda dizisi için final kararı çıktı! Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı... mask
Gecenin Ucunda dizisi için final kararı çıktı! Neslihan Atagül’ün Elinde Çok Fena Patladı! Binbir Umutla Başlamıştı...
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Leyla Lydia Tuğutlu Altı Aylık Hamile! Oğlunun İsmi Şok Etti! “Ahmet, Mehmet’e Kıran Mı Girdi?” Twitter Bu Olayla Çalkalanıyor! Tam Tamına… mask
Leyla Lydia Tuğutlu Altı Aylık Hamile! Oğlunun İsmi Şok Etti! “Ahmet, Mehmet’e Kıran Mı Girdi?” Twitter Bu Olayla Çalkalanıyor! Tam Tamına…
Masterchef Barış Yarışmadan Çekildi Mi? Sağlık Sorunu Her Şeyi Bitirdi; Acun Medya’dan İzni Aldı… “Güle Güle Barış!” Fatma Nur Kahrolacak… mask
Masterchef Barış Yarışmadan Çekildi Mi? Sağlık Sorunu Her Şeyi Bitirdi; Acun Medya’dan İzni Aldı… “Güle Güle Barış!” Fatma Nur Kahrolacak…
Yeşim Salkım’ın Kaç Kere Evlendiğini Duyunca Şok Olacaksınız! Yeşim Salkım Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yeşim Salkım Nasıl Ünlü Oldu? mask
Yeşim Salkım’ın Kaç Kere Evlendiğini Duyunca Şok Olacaksınız! Yeşim Salkım Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yeşim Salkım Nasıl Ünlü Oldu?
Cem Yılmaz’dan Halay Çektirecek Haber Geldi! Seyircilerin Kalbi Ağzında… Ayzek ile Bir Gece'nin Çekimleri Start Aldı! mask
Cem Yılmaz’dan Halay Çektirecek Haber Geldi! Seyircilerin Kalbi Ağzında… Ayzek ile Bir Gece'nin Çekimleri Start Aldı!
Hande Erçel’in Annesini Görenler Şaştı Kaldı! Meğer “Hande’nin Değil, Hadise’nin Kopyası!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Güzelliğinin Kaynağı Belli Oldu! mask
Hande Erçel’in Annesini Görenler Şaştı Kaldı! Meğer “Hande’nin Değil, Hadise’nin Kopyası!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; Güzelliğinin Kaynağı Belli Oldu!
Gönül Dağı Dizisinde Sivrihisar'ı Sarsan Haber! Zahide ve Sefer Boşanma Kararı Aldı! “Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Gedeli Hali!” mask
Gönül Dağı Dizisinde Sivrihisar'ı Sarsan Haber! Zahide ve Sefer Boşanma Kararı Aldı! “Hadise ve Mehmet Dinçerler’in Gedeli Hali!”
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu! Yıllar Sonra Ekranlara Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası Belli Oldu! Yıllar Sonra Ekranlara Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Ela Yörüklü Nefes Kesti! Minicik Eteğiyle Alev Alev Yaktı! Diziden Ayrıldıktan Sonra Açıldı Saçıldı… Görenlerin Dibi Düşüyor! mask
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Ela Yörüklü Nefes Kesti! Minicik Eteğiyle Alev Alev Yaktı! Diziden Ayrıldıktan Sonra Açıldı Saçıldı… Görenlerin Dibi Düşüyor!
Hadise Kıpkırmızı Rujuyla Alev Alev Yaktı! “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Mehmet Dinçerler’den Sonra Havluyu Göğsüne Sarıp… “Kraliçem Benim!” mask
Hadise Kıpkırmızı Rujuyla Alev Alev Yaktı! “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Mehmet Dinçerler’den Sonra Havluyu Göğsüne Sarıp… “Kraliçem Benim!”
Ezgi Eyüpoğlu’nun Yatak Pozu Olay Oldu! “Ortalık Yine Cesaretini İç Çamaşırsız Gösterdi! “Kaan Ne Kaybettiğine Dön Bak!” mask
Ezgi Eyüpoğlu’nun Yatak Pozu Olay Oldu! “Ortalık Yine Cesaretini İç Çamaşırsız Gösterdi! “Kaan Ne Kaybettiğine Dön Bak!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tuzak dizisinin Umut'u Akın Ekinözü'nün Bölüm Başına Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı! İşte Başrol Oyuncunun Bölüm Başına Aldığı Servet! Talat Bulut Bile... mask
Tuzak dizisinin Umut'u Akın Ekinözü'nün Bölüm Başına Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı! İşte Başrol Oyuncunun Bölüm Başına Aldığı Servet! Talat Bulut Bile...
Masterchef Barış Yarışmadan Çekildi Mi? Sağlık Sorunu Her Şeyi Bitirdi; Acun Medya’dan İzni Aldı… “Güle Güle Barış!” Fatma Nur Kahrolacak… mask
Masterchef Barış Yarışmadan Çekildi Mi? Sağlık Sorunu Her Şeyi Bitirdi; Acun Medya’dan İzni Aldı… “Güle Güle Barış!” Fatma Nur Kahrolacak…
Leyla Lydia Tuğutlu Altı Aylık Hamile! Oğlunun İsmi Şok Etti! “Ahmet, Mehmet’e Kıran Mı Girdi?” Twitter Bu Olayla Çalkalanıyor! Tam Tamına… mask
Leyla Lydia Tuğutlu Altı Aylık Hamile! Oğlunun İsmi Şok Etti! “Ahmet, Mehmet’e Kıran Mı Girdi?” Twitter Bu Olayla Çalkalanıyor! Tam Tamına…
Hangi Burçlar “Merhaba” Diyene Aşık Oluyor? Gönülden Gönüle Atlıyorlar! İşte Şıpsevdi Olan O Burçlar… mask
Hangi Burçlar “Merhaba” Diyene Aşık Oluyor? Gönülden Gönüle Atlıyorlar! İşte Şıpsevdi Olan O Burçlar…
Yeşim Salkım’ın Kaç Kere Evlendiğini Duyunca Şok Olacaksınız! Yeşim Salkım Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yeşim Salkım Nasıl Ünlü Oldu? mask
Yeşim Salkım’ın Kaç Kere Evlendiğini Duyunca Şok Olacaksınız! Yeşim Salkım Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yeşim Salkım Nasıl Ünlü Oldu?
Cem Yılmaz’dan Halay Çektirecek Haber Geldi! Seyircilerin Kalbi Ağzında… Ayzek ile Bir Gece'nin Çekimleri Start Aldı! mask
Cem Yılmaz’dan Halay Çektirecek Haber Geldi! Seyircilerin Kalbi Ağzında… Ayzek ile Bir Gece'nin Çekimleri Start Aldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL