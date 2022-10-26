- 26 Eki 2022 - 18:08 G: 26 Eki 2022 - 18:27

TV8 Ekranlarının Efsane Dizisinin Efsane Oyuncusu Paraya Boğuldu! Bölüm Başına Aldığı Ücret Herkesi Şaşkına Çevirdi… “Bu Sefer Gerçekten Hak Etti Helal Olsun!”

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümüyle ortalığı yangın yerine çeviren Tuzak dizisinin efsane oyuncusu resmen paraya boğuldu. Bölüm başına aldığı ücretle herkesi şaşkına çeviren Akın Akınözü, sosyal medya ve magazin gündeminin de en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Kısa sürede bir hayli geniş yankı uyandıran ücret herkesi şaşkına çevirdi. Peki, resmen skandal yaratan o konu neydi?

Hercai dizisiyle hayatımıza giren ve başarılı oyunculuğuyla başları döndüren Akın Akınözü; sosyal medya ve magazin gündeminde de geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Hem iş hayatındaki başarısı hem de yakışıklılığıyla gönüllerde yer tutan ünlü oyuncu, yeni dizisinin de ekmeğini yemeye başladı. Peki, kısa sürede geniş yankı uyandıran bu konu ve detayları neydi? İşte merak edilen tüm detaylar!

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26 Eki 2022 - 18:08 Ankara- Yaşam

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