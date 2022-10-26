Ezgi Eyüpoğlu’nun Yatak Pozu Olay Oldu! “Ortalık Yine Cesaretini İç Çamaşırsız Gösterdi! “Kaan Ne Kaybettiğine Dön Bak!”
En son olarak Teşkilat dizisinde boy gösteren Ezgi Eyüpoğlu, yatak pozuyla adeta alev alev yaktı! Sevenlerinden “Ortalık dalin koktu” yorumlarını alan Ezgi Eyüpoğlu, yine cesaretini iç çamaşırsız pozlarıyla nefesleri kökten kesti. Eski eşi Kaan Yıldırım hakkında binlerce yorum alan güzeller güzeli oyuncuya bir takipçisi ise “Kaan Yıldırım, ne kaybettiğine dön bak” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Teşkilat dizisinden sonra bambaşka yapımlarla çalışması beklenen Ezgi Eyüpoğlu, hayranlarını heyecanlandırıyordu. Teşkilat dizisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan güzeller güzeli oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, tatil yaptığı otelin konum bilgilerini paylaşınca; otel yetkilileri tarafından tatili bedavaya gelmişti. Milyonların dikkatini üzerine çeken Ezgi Eyüpoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımsa gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.