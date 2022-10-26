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26 Eki 2022 - 22:32

Ezgi Eyüpoğlu’nun Yatak Pozu Olay Oldu! “Ortalık Yine Cesaretini İç Çamaşırsız Gösterdi! “Kaan Ne Kaybettiğine Dön Bak!”

En son olarak Teşkilat dizisinde boy gösteren Ezgi Eyüpoğlu, yatak pozuyla adeta alev alev yaktı! Sevenlerinden “Ortalık dalin koktu” yorumlarını alan Ezgi Eyüpoğlu, yine cesaretini iç çamaşırsız pozlarıyla nefesleri kökten kesti. Eski eşi Kaan Yıldırım hakkında binlerce yorum alan güzeller güzeli oyuncuya bir takipçisi ise “Kaan Yıldırım, ne kaybettiğine dön bak” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…