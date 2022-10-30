- 30 Eki 2022 - 22:20

Masterchef Yarışmasında Elenir Elenmez Survivor 2023’ Kadrosunda! Yakışıklılığı, Kasları, Boyu, Posu… Acun Ilıcalı Yine Fırsatı Kaçırmadı! Genç Kızlar Bayılıp Kalacak…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ortalık iyice karışmaya başladı! Survivor yarışmasından elenir elenmez; Survivor 2023 yarışmasının kadrosuna girecek olan yakışıklı yarışmacı, kızların bayılıp kalmasına neden oldu. Boyu, posu ve kaslarıyla bir bakanı bir daha baktıran Masterchef yarışmacısı ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada Mavi takım ve Kırmızı takım muhteşem bir mücadele vermişti. Kazanan takımsa Kırmızılar olmuştu. Yarışmanın içerisinde bulunan erkek yarışmacılardan birisinin Survivor 2023 için başvuruda bulunduğu gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

30 Eki 2022 - 22:20 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasından Bir Aşk Daha Doğdu! Fatma Nur Bombasından Sonra… “Tencere Kapak Olmuşsunuz!” Acun Medya’ya “Sakın Ailelerimiz Öğrenmesin!” Deyince… mask
Masterchef Yarışmasından Bir Aşk Daha Doğdu! Fatma Nur Bombasından Sonra… “Tencere Kapak Olmuşsunuz!” Acun Medya’ya “Sakın Ailelerimiz Öğrenmesin!” Deyince…
Masterchef Yarışmasına Çeyrek Altın İkramiyesi! Acun Ilıcalı Şartı Koydu; Sadece Bunu Yapanlara Anında Verilecek! Kupa Falan Bu Saatten Sonra Hikaye… mask
Masterchef Yarışmasına Çeyrek Altın İkramiyesi! Acun Ilıcalı Şartı Koydu; Sadece Bunu Yapanlara Anında Verilecek! Kupa Falan Bu Saatten Sonra Hikaye…
Masterchef Fatma Nur – Barış Aşkı Giderek Alevleniyor! Evlenecekleri Belli Olunca Ortalık Karıştı; Şefler ve Acun Medya… Televizyon Dünyası Sallanıyor! mask
Masterchef Fatma Nur – Barış Aşkı Giderek Alevleniyor! Evlenecekleri Belli Olunca Ortalık Karıştı; Şefler ve Acun Medya… Televizyon Dünyası Sallanıyor!
Masterchef Danilo Zanna’dan Eski Eşine Rezil Rüsva Edecek Gönderme! 9 Yıllık Birlikteliği Bir Kenara Attı, “83 Milyon İzliyor!” Demedi! Pişmanlığı Dağları Yıktı… mask
Masterchef Danilo Zanna’dan Eski Eşine Rezil Rüsva Edecek Gönderme! 9 Yıllık Birlikteliği Bir Kenara Attı, “83 Milyon İzliyor!” Demedi! Pişmanlığı Dağları Yıktı…
Masterchef Yağız Evleniyor Mu? Danilo Zanna Tüm Sırrı Bozdu; Doktor Beyza’nın Elleri Kolları Titremeye Başladı! Twitter, Instagram, Youtube Sallanıyor! Meğer… mask
Masterchef Yağız Evleniyor Mu? Danilo Zanna Tüm Sırrı Bozdu; Doktor Beyza’nın Elleri Kolları Titremeye Başladı! Twitter, Instagram, Youtube Sallanıyor! Meğer…
Masterchef Metin Bu Kez Somer Şef’i Bile Karşısına Aldı! “Sinsi Metin!” Sözleri Ortalığı Yaktı Yıktı, Onun Yerine Milyonlar Utandı! “Yok Artık!” mask
Masterchef Metin Bu Kez Somer Şef’i Bile Karşısına Aldı! “Sinsi Metin!” Sözleri Ortalığı Yaktı Yıktı, Onun Yerine Milyonlar Utandı! “Yok Artık!”
Masterchef Danilo Zanna Yarışmacı Uğruna Rezil Oldu! “Şefim Paketleyin Evine Gitsin İkisi de!” Utana Sıkıla, Kafasını Yerden Kaldıramadan… Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Zanna Yarışmacı Uğruna Rezil Oldu! “Şefim Paketleyin Evine Gitsin İkisi de!” Utana Sıkıla, Kafasını Yerden Kaldıramadan… Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmacılarına Acun Ilıcalı’dan 70 Bin Liralık Destek! Bu Devirde Baba Oğluna Vermez... Cüzdanları Paradan Patlayacak! Servet Kazandılar… Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmacılarına Acun Ilıcalı’dan 70 Bin Liralık Destek! Bu Devirde Baba Oğluna Vermez... Cüzdanları Paradan Patlayacak! Servet Kazandılar… Neler Oluyor?
Masterchef Yarışması Yine Karıştı! Ağız Burun Kavga! Diskalifiyeler Peş Peşe Geldi, Acun Ilıcalı “İki Saygısızı da Görmek İstemiyorum” Dedi! Kavganın Perde Arkası Korkunç… mask
Masterchef Yarışması Yine Karıştı! Ağız Burun Kavga! Diskalifiyeler Peş Peşe Geldi, Acun Ilıcalı “İki Saygısızı da Görmek İstemiyorum” Dedi! Kavganın Perde Arkası Korkunç…
Masterchef’te Stüdyo Karıştı! Aldatıldığını Canlı Yayında Öğrendi; Tüm Tezgahları Devirdi! Evlenecekleri Konuşuluyordu Ama Tüm Film Koptu! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef’te Stüdyo Karıştı! Aldatıldığını Canlı Yayında Öğrendi; Tüm Tezgahları Devirdi! Evlenecekleri Konuşuluyordu Ama Tüm Film Koptu! Neler Oldu Neler…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kadir İnanır Çılgına Döndü! Sinirden Öyle Bir Tepki Verdi Ki, Yer Gök Resmen Sallanmaya Başladı! “Yok Artık” Neler Oluyor? mask
Kadir İnanır Çılgına Döndü! Sinirden Öyle Bir Tepki Verdi Ki, Yer Gök Resmen Sallanmaya Başladı! “Yok Artık” Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Gerçek Babası Belli Oldu! O İsim Yıllar Sonra Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Gerçek Babası Belli Oldu! O İsim Yıllar Sonra Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor?
59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenler Şok Geçirdi… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor… mask
59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenler Şok Geçirdi… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor…
Survivor 2023 Yarışmasına Parkur Canavarı Geri Geliyor! Bu Kez Kimsenin Şansı Yok; Kupayı Alıp Düzce’ye Dönecek! Acun Her Gün Tırım Tırım Aradı… mask
Survivor 2023 Yarışmasına Parkur Canavarı Geri Geliyor! Bu Kez Kimsenin Şansı Yok; Kupayı Alıp Düzce’ye Dönecek! Acun Her Gün Tırım Tırım Aradı…
Sibel Can Göğüs Dekoltesiyle Tüm Çekiciliğini Kanıtladı! “Gelininden Daha Güzel” Bir Kez Daha Kraliçe Olduğunu Kanıtladı; Ortalık Yangın Yerine Döndü! mask
Sibel Can Göğüs Dekoltesiyle Tüm Çekiciliğini Kanıtladı! “Gelininden Daha Güzel” Bir Kez Daha Kraliçe Olduğunu Kanıtladı; Ortalık Yangın Yerine Döndü!
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Gülsim Ali İlhan Minicik Fırfırlı Eteğiyle Bacak Şov Yaptı! Tüm Çekiciliğini Konuşturdu Bakanların Kalbi Pıt Pıt Attı! mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Gülsim Ali İlhan Minicik Fırfırlı Eteğiyle Bacak Şov Yaptı! Tüm Çekiciliğini Konuşturdu Bakanların Kalbi Pıt Pıt Attı!
Banu Alkan’ın Sevgilisi Kemal Yıldız'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Alkan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Evlilik… mask
Banu Alkan’ın Sevgilisi Kemal Yıldız'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Alkan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Evlilik…
İbrahim Tatlıses’in Eski Eşini Görenler Şok Oldu! Dilan Çıtak’ın Annesini Hiç Böyle Görmediniz; Tarzı, Halini Görenler “Maşallah!” Dedi... mask
İbrahim Tatlıses’in Eski Eşini Görenler Şok Oldu! Dilan Çıtak’ın Annesini Hiç Böyle Görmediniz; Tarzı, Halini Görenler “Maşallah!” Dedi...
Cemre Baysel Ayrılık Acısından Ne Yapacağını Şaşırdı! Öyle Bir İmaj Yeniledi Ki, Aytaç Şaşmaz Hayatının Şokunu Yaşadı! “Bacım Sen Kendine Ne Yaptın!” mask
Cemre Baysel Ayrılık Acısından Ne Yapacağını Şaşırdı! Öyle Bir İmaj Yeniledi Ki, Aytaç Şaşmaz Hayatının Şokunu Yaşadı! “Bacım Sen Kendine Ne Yaptın!”
Masterchef Yarışmasından Bir Aşk Daha Doğdu! Fatma Nur Bombasından Sonra… “Tencere Kapak Olmuşsunuz!” Acun Medya’ya “Sakın Ailelerimiz Öğrenmesin!” Deyince… mask
Masterchef Yarışmasından Bir Aşk Daha Doğdu! Fatma Nur Bombasından Sonra… “Tencere Kapak Olmuşsunuz!” Acun Medya’ya “Sakın Ailelerimiz Öğrenmesin!” Deyince…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmasında Elenir Elenmez Survivor 2023’ Kadrosunda! Yakışıklılığı, Kasları, Boyu, Posu… Acun Ilıcalı Yine Fırsatı Kaçırmadı! Genç Kızlar Bayılıp Kalacak… mask
Masterchef Yarışmasında Elenir Elenmez Survivor 2023’ Kadrosunda! Yakışıklılığı, Kasları, Boyu, Posu… Acun Ilıcalı Yine Fırsatı Kaçırmadı! Genç Kızlar Bayılıp Kalacak…
Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik Fiyatlarına Kampanya... mask
Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik Fiyatlarına Kampanya...
Kadir İnanır Çılgına Döndü! Sinirden Öyle Bir Tepki Verdi Ki, Yer Gök Resmen Sallanmaya Başladı! “Yok Artık” Neler Oluyor? mask
Kadir İnanır Çılgına Döndü! Sinirden Öyle Bir Tepki Verdi Ki, Yer Gök Resmen Sallanmaya Başladı! “Yok Artık” Neler Oluyor?
Saat Gibi Dakik Olan Burçlar Hangisidir? Asla Partnerlerini Bekletmezler! İşte Her Yere Zamanından Önce Giden O Burçlar… mask
Saat Gibi Dakik Olan Burçlar Hangisidir? Asla Partnerlerini Bekletmezler! İşte Her Yere Zamanından Önce Giden O Burçlar…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Gerçek Babası Belli Oldu! O İsim Yıllar Sonra Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Gerçek Babası Belli Oldu! O İsim Yıllar Sonra Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor?
59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenler Şok Geçirdi… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor… mask
59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenler Şok Geçirdi… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL