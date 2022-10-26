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26 Eki 2022 - 21:24

Masterchef Yarışmasında Elenir Elenmez Survivor 2023’te! Yakışıklılığı, Kasları, Boyu, Posu… Acun Ilıcalı Yine Fırsatı Kaçırmadı! Genç Kızlar Bayılıp Kalacak…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ortalık iyice karışmaya başladı! Survivor yarışmasından elenir elenmez; Survivor 2023 yarışmasının kadrosuna girecek olan yakışıklı yarışmacı, kızların bayılıp kalmasına neden oldu. Boyu, posu ve kaslarıyla bir bakanı bir daha baktıran Masterchef yarışmacısı ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…