Bu Pideyi Bir Kez Kaynananız Yediğinde Artık En Gözde Gelini Siz Olacaksınız! Hamuru Ayrı, İçi Ayrı… Tam Bir Lezzet Patlaması! Hemen Yapın…
Yemek deyince sular seller duruyor! Hele bir de kaynanasını gözüne halen girememiş olan gelinler, tarif üzerine tarif deneyerek tavlamaya çalışıyordu. Bu pide tarifi ise kaynananızın en gözde ismi olmanızı sağlayacak. Hamuru ayrı bir tat, içi ise ayrı bir tat! Adeta bir lezzet patlaması olan bu pideyi hemen yapmak için kollarınızı sıyırın! İşte merak edilen tüm detaylar…
Masterchef yarışmasının son bölümünde yarışmacılar, türlü türlü pideleri yaparak şeflerin gözüne girmeye çalışmıştı. Bafra pidesi ise bu pidelerden sadece biriydi. Yemek tutkunlarının gündemine düşen Bafra pidesinin içini ve çıtır çıtır olan hamurunun lezzetini duyanlar ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.