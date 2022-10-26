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26 Eki 2022 - 22:12

Bu Pideyi Bir Kez Kaynananız Yediğinde Artık En Gözde Gelini Siz Olacaksınız! Hamuru Ayrı, İçi Ayrı… Tam Bir Lezzet Patlaması! Hemen Yapın…

Yemek deyince sular seller duruyor! Hele bir de kaynanasını gözüne halen girememiş olan gelinler, tarif üzerine tarif deneyerek tavlamaya çalışıyordu. Bu pide tarifi ise kaynananızın en gözde ismi olmanızı sağlayacak. Hamuru ayrı bir tat, içi ise ayrı bir tat! Adeta bir lezzet patlaması olan bu pideyi hemen yapmak için kollarınızı sıyırın! İşte merak edilen tüm detaylar…