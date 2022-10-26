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26 Eki 2022 - 22:34

Hadise Kıpkırmızı Rujuyla Alev Alev Yaktı! “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Mehmet Dinçerler’den Sonra Havluyu Göğsüne Sarıp… “Kraliçem Benim!”

Hem sesiyle hem de güzelliğiyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Hadise, kıpkırmızı rujuyla alev alev yaktı. “Boşanmak en çok sana yaradı” yorumlarını alan Hadise, Mehmet Dinçerler’le boşandıktan sonra nefesleri kökten kesti. Havluyu göğsüne saran Hadise’ye sevenleri ise “Kraliçem benim” demeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…