- 26 Eki 2022 - 22:34 G: 26 Eki 2022 - 22:48

Hadise Kıpkırmızı Rujuyla Alev Alev Yaktı! “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Mehmet Dinçerler’den Sonra Havluyu Göğsüne Sarıp… “Kraliçem Benim!”

Hem sesiyle hem de güzelliğiyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Hadise, kıpkırmızı rujuyla alev alev yaktı. “Boşanmak en çok sana yaradı” yorumlarını alan Hadise, Mehmet Dinçerler’le boşandıktan sonra nefesleri kökten kesti. Havluyu göğsüne saran Hadise’ye sevenleri ise “Kraliçem benim” demeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Nisan ayının son günlerinde Çırağan Sarayı’nda evlenme teklifi alan Hadise, Eylül ayının son günlerinde adliyede evliliğini bitirmişti. Sadece 5 ay süren Hadise ve Mehmet Dinçerler evliliği, kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Evlenme teklifi aldıktan sonra kıyafet tarzında büyük bir değişime giden Hadise, boşandıktan sonra adeta bambaşka birisine dönüşmüştü. Milyonların dikkatini üzerine çeken Hadise’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çekici paylaşımlar, ortalığı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Eki 2022 - 22:34 Ankara- Yaşam

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