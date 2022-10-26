Masterchef Barış Yarışmadan Çekildi Mi? Sağlık Sorunu Her Şeyi Bitirdi; Acun Medya’dan İzni Aldı… “Güle Güle Barış!” Fatma Nur Kahrolacak…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Barış skandalı yaşanamaya başladı! Sağlık sorunları yaşamaya başlayan yarışmacı için her şey bitti. Acun Medya’dan izni alan Barış Demir’e sevenleri ise “Güle güle Barış” demeden yapamadı. Fatma Nur’un kahrolacağı hatta bu ayrılıkla zırıl zırıl ağlayacağı bile düşünülmeye başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her iki takımda pideler arasından en iyisini çıkartmak için mücadele vermiş, gün sonunda oyunu kazanan Mavi takım olmuştu. Kırmızı takım oyuncuları ise bireysellik mücadelesi yaşamıştı. Yarışmada öne çıkan Barış Demir’in fenalaşması ise dengeleri alt üst etmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.