Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Eki 2022 - 22:57

Masterchef Barış Yarışmadan Çekildi Mi? Sağlık Sorunu Her Şeyi Bitirdi; Acun Medya’dan İzni Aldı… “Güle Güle Barış!” Fatma Nur Kahrolacak…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Barış skandalı yaşanamaya başladı! Sağlık sorunları yaşamaya başlayan yarışmacı için her şey bitti. Acun Medya’dan izni alan Barış Demir’e sevenleri ise “Güle güle Barış” demeden yapamadı. Fatma Nur’un kahrolacağı hatta bu ayrılıkla zırıl zırıl ağlayacağı bile düşünülmeye başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…