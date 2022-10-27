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27 Eki 2022 - 09:56

Elinde, Yastık Altında Altını Olanlar Dikkat! 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak Uyarı Geldi; Bu Saatten Sonra Her Şey Yerle Bir Olabilir! “Yok Artık!”

Elinde, bankasında ve yastık altında altını olanlara son dakika haberi geldi. 8,9 şiddetinde deprem yaratan bir uyarının gelmesiyle birlikte ağızlar açık kaldı. Bu saatten sonra her şeyin yerle bir olabileceğine dair yorumlar yapılmaya çoktan başladı. Uzun bir süredir düşüşte olan altın, 27 Ekim tarihine yükseliş yaşayarak başladı ama büyük bir ters köşede geldi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?