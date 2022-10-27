Elinde, Yastık Altında Altını Olanlar Dikkat! 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak Uyarı Geldi; Bu Saatten Sonra Her Şey Yerle Bir Olabilir! “Yok Artık!”
Elinde, bankasında ve yastık altında altını olanlara son dakika haberi geldi. 8,9 şiddetinde deprem yaratan bir uyarının gelmesiyle birlikte ağızlar açık kaldı. Bu saatten sonra her şeyin yerle bir olabileceğine dair yorumlar yapılmaya çoktan başladı. Uzun bir süredir düşüşte olan altın, 27 Ekim tarihine yükseliş yaşayarak başladı ama büyük bir ters köşede geldi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Yatırım, hediye ve birçok amaçla kullanılan altın, 27 Ekim itibariyle araştırmalara başlandı. Düğün sezonunun yavaş yavaş azalmasıyla birlikte altın yeniden şekillenmeye başlandı. Amerika Merkez Bankası’nın kararlarıyla birlikte yeniden şekillenen altın, kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Güncel konumuyla yatırımcısını şaşırtan altın, uyarıları da peş peşe getirdi. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.