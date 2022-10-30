- 30 Eki 2022 - 22:14

Saat Gibi Dakik Olan Burçlar Hangisidir? Asla Partnerlerini Bekletmezler! İşte Her Yere Zamanından Önce Giden O Burçlar…

Söz konusu dakiklik olduğunda özellikle de teknoloji ile haşır neşir olunan günümüzde zamanın nasıl aktığını anlamayan insanların tamamından aynı özeni görmek pek de mümkün olmuyor. Ancak, bazı insanlar var ki, onlar karakterlerinin de bir parçası olarak hayatları boyunca hiçbir yere asla geç kalmıyor. Sizde saat gibi burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Söz konusu dakiklik olduğunda özellikle de teknoloji ile haşır neşir olunan günümüzde zamanın nasıl aktığını anlamayan insanların tamamından aynı özeni görmek pek de mümkün olmuyor. Ancak, bazı insanlar var ki, onlar karakterlerinin de bir parçası olarak hayatları boyunca hiçbir yere asla geç kalmıyor. İşin işine karakter girince, elbette bu insanların benzer burçlara sahip olduğunu söylemek de mümkün oluyor! Peki, hangi burçlar saat gibidir? Asla partnerlerini bekletmeyen burçlar hangileridir? İşte her yere tam vakitte giden burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

30 Eki 2022 - 22:14 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Hangi Burçları Güzelliği Su Gibidir? Makyaj Malzemelerine İhtiyaçları Yok! İşte Teniyle ve Pürüzsüz Yüzüyle Baş Döndüren Burçlar… mask
Hangi Burçları Güzelliği Su Gibidir? Makyaj Malzemelerine İhtiyaçları Yok! İşte Teniyle ve Pürüzsüz Yüzüyle Baş Döndüren Burçlar…
Cinsellikle Partnerine Sonsuz Mutluluk Veren Burçlar Hangisidir? İşte Hayallerdeki Birlikteliği Yaşayacağınız O Burçlar… mask
Cinsellikle Partnerine Sonsuz Mutluluk Veren Burçlar Hangisidir? İşte Hayallerdeki Birlikteliği Yaşayacağınız O Burçlar…
Hangi Burçlar Kin ve Nefretten Güç Alır? Düşmanın Gözünün Yaşına Bakmazlar! İşte Kalbi Kararmış O Burçlar… mask
Hangi Burçlar Kin ve Nefretten Güç Alır? Düşmanın Gözünün Yaşına Bakmazlar! İşte Kalbi Kararmış O Burçlar…
İhtiras Denilince Akıllara İlk Gelen Burç Hangisidir? Tutuklarını Bırakmazlar, İstediklerini Öyle ya da Böyle Alırlar! İşte Aşırı Güçlü İstekleri Bulunan Burçlar… mask
İhtiras Denilince Akıllara İlk Gelen Burç Hangisidir? Tutuklarını Bırakmazlar, İstediklerini Öyle ya da Böyle Alırlar! İşte Aşırı Güçlü İstekleri Bulunan Burçlar…
Hangi Burç Her Şey Yoluna Girecek Diye Bekliyor? Bir Şeyler Düzelsin Diye Asla Uğraşmazlar! İşte Elleri Cebinde, Hevesleri Kursağında Kalan Burçlar… mask
Hangi Burç Her Şey Yoluna Girecek Diye Bekliyor? Bir Şeyler Düzelsin Diye Asla Uğraşmazlar! İşte Elleri Cebinde, Hevesleri Kursağında Kalan Burçlar…
Hangi Burcun Mayası Bozuktur? Asla Ama Asla Adam Olmazlar… İşte Karaktersizlikte Dünya Markası Olan Burçlar… mask
Hangi Burcun Mayası Bozuktur? Asla Ama Asla Adam Olmazlar… İşte Karaktersizlikte Dünya Markası Olan Burçlar…
Hangi Burçlar “Merhaba” Diyene Aşık Oluyor? Gönülden Gönüle Atlıyorlar! İşte Şıpsevdi Olan O Burçlar… mask
Hangi Burçlar “Merhaba” Diyene Aşık Oluyor? Gönülden Gönüle Atlıyorlar! İşte Şıpsevdi Olan O Burçlar…
Hangi Burçlar Görgüsüzdür? Toplum İçinde Nasıl Davranacağını Asla Bilmezler! İşte Adam Gibi Eğitimden Geçmemiş Burçlar… mask
Hangi Burçlar Görgüsüzdür? Toplum İçinde Nasıl Davranacağını Asla Bilmezler! İşte Adam Gibi Eğitimden Geçmemiş Burçlar…
Çok Pis Aldatan Burçları Görenler Şok Oldu! Asla Acımaları Yok! İşte Partnerinin Gözünün İçine Baka Baka Çifter Çifter Sevgili Yapan O Burçlar… mask
Çok Pis Aldatan Burçları Görenler Şok Oldu! Asla Acımaları Yok! İşte Partnerinin Gözünün İçine Baka Baka Çifter Çifter Sevgili Yapan O Burçlar…
Yeme İçmeye Düşkün Pis Boğazlı Burçlar Hangileridir? 24 Saat Yorulmadan Yerler! İşte En Obur O Burçlar.... mask
Yeme İçmeye Düşkün Pis Boğazlı Burçlar Hangileridir? 24 Saat Yorulmadan Yerler! İşte En Obur O Burçlar....
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hatice - Hani ikizler burcu beklemeyi ve bekletilmeyi hiç sevmezler çok hızlı hazırlanıp gideceği yere beş dakika önceden varır

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 28 Ekim 19:41

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Saat Gibi Dakik Olan Burçlar Hangisidir? Asla Partnerlerini Bekletmezler! İşte Her Yere Zamanından Önce Giden O Burçlar… mask
Saat Gibi Dakik Olan Burçlar Hangisidir? Asla Partnerlerini Bekletmezler! İşte Her Yere Zamanından Önce Giden O Burçlar…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Gerçek Babası Belli Oldu! O İsim Yıllar Sonra Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Gerçek Babası Belli Oldu! O İsim Yıllar Sonra Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor?
59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenler Şok Geçirdi… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor… mask
59’lik Çıtır Hülya Avşar Saten Elbisesiyle Tarih Yazdı! Dekoltesini Görenler Şok Geçirdi… “Yandı Buralar Avşar Kızı!” 18’ler Çatır Çatır Çatlıyor…
Araç Sahipleri Bu Haberden Sonra Kontak Kapatacak! Akaryakıt Fiyatları Cüzdanda Para Bırakmıyor; LPG, Motorin ve Benzin Ateş Pahası! 28 Ekim Akaryakıt Fiyatları… mask
Araç Sahipleri Bu Haberden Sonra Kontak Kapatacak! Akaryakıt Fiyatları Cüzdanda Para Bırakmıyor; LPG, Motorin ve Benzin Ateş Pahası! 28 Ekim Akaryakıt Fiyatları…
Survivor 2023 Yarışmasına Parkur Canavarı Geri Geliyor! Bu Kez Kimsenin Şansı Yok; Kupayı Alıp Düzce’ye Dönecek! Acun Her Gün Tırım Tırım Aradı… mask
Survivor 2023 Yarışmasına Parkur Canavarı Geri Geliyor! Bu Kez Kimsenin Şansı Yok; Kupayı Alıp Düzce’ye Dönecek! Acun Her Gün Tırım Tırım Aradı…
TOKİ’ye Başvuranların Dikkatine! Son Dakika Haberi Geldi; Eğer Bunu Yapmadıysanız İşleminiz Reddedilebilir… Çarşamba Günü Tüm Film Kopacak! Neler Oluyor? mask
TOKİ’ye Başvuranların Dikkatine! Son Dakika Haberi Geldi; Eğer Bunu Yapmadıysanız İşleminiz Reddedilebilir… Çarşamba Günü Tüm Film Kopacak! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL