Saat Gibi Dakik Olan Burçlar Hangisidir? Asla Partnerlerini Bekletmezler! İşte Her Yere Zamanından Önce Giden O Burçlar…
Söz konusu dakiklik olduğunda özellikle de teknoloji ile haşır neşir olunan günümüzde zamanın nasıl aktığını anlamayan insanların tamamından aynı özeni görmek pek de mümkün olmuyor. Ancak, bazı insanlar var ki, onlar karakterlerinin de bir parçası olarak hayatları boyunca hiçbir yere asla geç kalmıyor. Sizde saat gibi burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Söz konusu dakiklik olduğunda özellikle de teknoloji ile haşır neşir olunan günümüzde zamanın nasıl aktığını anlamayan insanların tamamından aynı özeni görmek pek de mümkün olmuyor. Ancak, bazı insanlar var ki, onlar karakterlerinin de bir parçası olarak hayatları boyunca hiçbir yere asla geç kalmıyor. İşin işine karakter girince, elbette bu insanların benzer burçlara sahip olduğunu söylemek de mümkün oluyor! Peki, hangi burçlar saat gibidir? Asla partnerlerini bekletmeyen burçlar hangileridir? İşte her yere tam vakitte giden burçlar…
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30 Eki 2022 - 22:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hatice - Hani ikizler burcu beklemeyi ve bekletilmeyi hiç sevmezler çok hızlı hazırlanıp gideceği yere beş dakika önceden varır
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.