Hangi Burcun Mayası Bozuktur? Asla Ama Asla Adam Olmazlar… İşte Karaktersizlikte Dünya Markası Olan Burçlar…
Her burcun özünde bulunan karakteristik özellikler, hayatının her alanında aynı sakinlikte ya da sorumlulukta insanlar ortaya çıkarmıyor. Bazı insanlar bu bağlamda burçlarının da vermiş olduğu karakteristik özelliklerinin etkisiyle sık sık adam olmayacağını gösteren tavırlar içerisine girebiliyor. Sizde Mayası bozuk olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun özünde bulunan karakteristik özellikler, hayatının her alanında aynı sakinlikte ya da sorumlulukta insanlar ortaya çıkarmıyor. Bazı insanlar bu bağlamda burçlarının da vermiş olduğu karakteristik özelliklerinin etkisiyle sık sık adam olmayacağını gösteren tavırlar içerisine girebiliyor. Özellikle iş yaşamlarında sorumsuzluktan kaçan bu burçlar, aşk yaşamında da güvenilir bir imajdan çok uzak kimseler oluyor! Peki, hangi burcun mayası bozuktur? Asla ama asla adam olmayacak olan burçlar hangileri? İşte karaktersizlikte dünya markası olan burçlar…
27 Eki 2022 - 11:59 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.