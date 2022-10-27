- 27 Eki 2022 - 11:59 G: 27 Eki 2022 - 12:03

Hangi Burcun Mayası Bozuktur? Asla Ama Asla Adam Olmazlar… İşte Karaktersizlikte Dünya Markası Olan Burçlar…

Her burcun özünde bulunan karakteristik özellikler, hayatının her alanında aynı sakinlikte ya da sorumlulukta insanlar ortaya çıkarmıyor. Bazı insanlar bu bağlamda burçlarının da vermiş olduğu karakteristik özelliklerinin etkisiyle sık sık adam olmayacağını gösteren tavırlar içerisine girebiliyor. Sizde Mayası bozuk olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun özünde bulunan karakteristik özellikler, hayatının her alanında aynı sakinlikte ya da sorumlulukta insanlar ortaya çıkarmıyor. Bazı insanlar bu bağlamda burçlarının da vermiş olduğu karakteristik özelliklerinin etkisiyle sık sık adam olmayacağını gösteren tavırlar içerisine girebiliyor. Özellikle iş yaşamlarında sorumsuzluktan kaçan bu burçlar, aşk yaşamında da güvenilir bir imajdan çok uzak kimseler oluyor! Peki, hangi burcun mayası bozuktur? Asla ama asla adam olmayacak olan burçlar hangileri? İşte karaktersizlikte dünya markası olan burçlar…

27 Eki 2022 - 11:59 - Burç Haberleri

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