Seda Sayan’ın Kocasından Bomba Aşk Pozu! “Kocaman Kadınla Verdiğin Pozlara Bak!” Sosyal Medya Bu Pozları Konuşuyor! “Kadırgalı Seda’ya Aşk Yaramış!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den bomba bir aşk pozu geldi. Aralarında 25 yaş farkı olmasına rağmen çok mutlu olduklarını dile getiren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sosyal medyanın kendilerini konuşmalarına neden oldu. “Kadırgalı Seda’ya aşk yaramış” yorumlarında bulundular! İşte milyonların şok içerisinde kalmasına neden olan o kareler…
Nisan ayında milyonların konuştuğu bir düğünle dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, tüm dikkatleri üzerine çekmişlerdi. Seda Sayan’ın Onur Şan’dan sonra tek aşık olduğu adam Çağlar Ökten ise Seda Sayan’a çok değer verdiğini her fırsatta gösteriyordu. Güzeller güzeli Seda Sayan ve biricik kocası Çağlar Ökten’den gelen son kare şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.