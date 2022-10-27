Hande Erçel’e Biricik Aşkı Kerem Bürsin’den Barışma Hediyesi! Sarmaş Dolaş, Öpüş Koklaş Görüntülerden Sonra… “Bunlar 5 Ay İçerisinde Evlenir!”
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan ve sevgili olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kısa bir süre önce yeniden aşk yaşamaya başladıkları gündeme gelmişlerdi. Sarmaş dolaş, öpüş kokuş görüntülerinden sonra Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in barıştığı gündeme gelmişti. Hande Erçel’le barışan Kerem Bürsin’in biricik sevgilisi için aldığı hediyeyi duyanlar ise “Bunlar beş ay içerisinde evlenir” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kerem Bürsin’le ayrıldıktan sadece 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la aşk iddialarına karışan Hande Erçel, bu haberleri doğrulamıştı. Kaan Yıldırım’la kısa süreli bir aşk yaşayan Hande Erçel, aldatma olaylarından sonra ayrılma kararı almıştı. “Hayatımda kimse yok” diyen Hande Erçel’in yeniden eski sevgilisine döndüğü gündeme gelmişti. Peki, Kerem Bürsin biricik aşkı Hande Erçel’e nasıl bir hediye aldı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.