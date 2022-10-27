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27 Eki 2022 - 12:26

Hande Erçel’e Biricik Aşkı Kerem Bürsin’den Barışma Hediyesi! Sarmaş Dolaş, Öpüş Koklaş Görüntülerden Sonra… “Bunlar 5 Ay İçerisinde Evlenir!”

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan ve sevgili olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kısa bir süre önce yeniden aşk yaşamaya başladıkları gündeme gelmişlerdi. Sarmaş dolaş, öpüş kokuş görüntülerinden sonra Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in barıştığı gündeme gelmişti. Hande Erçel’le barışan Kerem Bürsin’in biricik sevgilisi için aldığı hediyeyi duyanlar ise “Bunlar beş ay içerisinde evlenir” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…