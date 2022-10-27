Ercan Kesal’ın Eşini Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Yıllardır Aynı Yastığa Baş Koyuyorlarmış! Nazan Kesal Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir?
Dizi ile sinema sektörünün sevilen ve beğenilen oyuncularından biri olan usta oyuncu Ercan Kesal, şimdilerde Aldatmak isimli ATV dizisinin Sezai karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Yeni rolü ile beğenileri üzerine toplayan Ercal Kesal, son zamanlarda televizyon seyircisini özel yaşamıyla da merak ettirmeye başladı.İşte Nazan Kesal ile ilgili detaylar...
Dizi ile sinema sektörünün sevilen ve beğenilen oyuncularından biri olan usta oyuncu Ercan Kesal, şimdilerde Aldatmak isimli ATV dizisinin Sezai karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Yeni rolü ile beğenileri üzerine toplayan Ercal Kesal, son zamanlarda televizyon seyircisini özel yaşamıyla da merak ettirmeye başladı. Peki, Ercan Kesal’ın eşi kimdir? Ercan Kesal ile Nazan Kesal evli mi, ne zaman evlendi? Nazan Kesal kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? Nazan Kesal hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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27 Eki 2022 - 12:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.