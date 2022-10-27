Ercan Kesal’ın Eşini Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Yıllardır Aynı Yastığa Baş Koyuyorlarmış! Nazan Kesal Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir?

Dizi ile sinema sektörünün sevilen ve beğenilen oyuncularından biri olan usta oyuncu Ercan Kesal, şimdilerde Aldatmak isimli ATV dizisinin Sezai karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya başladı. Yeni rolü ile beğenileri üzerine toplayan Ercal Kesal, son zamanlarda televizyon seyircisini özel yaşamıyla da merak ettirmeye başladı. Peki, Ercan Kesal’ın eşi kimdir? Ercan Kesal ile Nazan Kesal evli mi, ne zaman evlendi? Nazan Kesal kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? Nazan Kesal hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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