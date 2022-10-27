- 27 Eki 2022 - 12:55 G: 27 Eki 2022 - 12:59

Defne Samyeli’nin Kızları Deren Talu ve Derin Talu Kimdir? Oynadıkları Dizileri Duyunca Nevriniz Dönecek! Meğer…

Katıldığı güzellik yarışmasında güzelliğini tescillemesinin ardından ekranların unutulmaz isimleri arasına adım atmaya başlayan Defne Samyeli’nin birbirinden güzel olan iki kızı Deren Talu ve Derin Talu kardeşler şimdilerin en çok merak edilen ünlü çocukları arasında yer almaya başladı. İşte Defne Samyeli'nin kızları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Katıldığı güzellik yarışmasında güzelliğini tescillemesinin ardından ekranların unutulmaz isimleri arasına adım atmaya başlayan Defne Samyeli’nin birbirinden güzel olan iki kızı Deren Talu ve Derin Talu kardeşler şimdilerin en çok merak edilen ünlü çocukları arasında yer almaya başladı. Birbirlerinin izinden giden Deren Talu ve Derin Talu kardeşler, meslekleri noktasında bir karar verdi. Peki, Defne Samyeli’nin kızları Deren Talu ve Derin Talu kimdir? Deren Talu ve Derin Talu ne iş yapıyor, oyuncu mu? Deren Talu ve Derin Talu hangi dizilerde rol aldı? İşte, detaylar…

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27 Eki 2022 - 12:55 - Magazin

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