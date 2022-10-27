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27 Eki 2022 - 12:59

Özgü Kaya’nın Eski Sevgilisini Duyunca Şok Olacaksınız! Burak Serdal Şanal Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Serdal Şanal Kimdir, Aslen Nerelidir? Meğer Hande Erçel ile...

Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı olarak beğenileri toplayan ünlü oyuncu Özgü Kaya, geçtiğimiz aylarda uzunca süredir devam eden ilişkisini noktalamıştı. Meslektaşı Burak Serdar Şanal ile evliliğin kıyısından dönen Özgü Kaya, televizyon dünyasının odak noktası haline geldi. İşte Burak Serdar Şanal ile ilgili merak edilen tüm detaylar...