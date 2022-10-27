Özgü Kaya’nın Eski Sevgilisini Duyunca Şok Olacaksınız! Burak Serdal Şanal Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Serdal Şanal Kimdir, Aslen Nerelidir? Meğer Hande Erçel ile...
Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı olarak beğenileri toplayan ünlü oyuncu Özgü Kaya, geçtiğimiz aylarda uzunca süredir devam eden ilişkisini noktalamıştı. Meslektaşı Burak Serdar Şanal ile evliliğin kıyısından dönen Özgü Kaya, televizyon dünyasının odak noktası haline geldi. İşte Burak Serdar Şanal ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı olarak beğenileri toplayan ünlü oyuncu Özgü Kaya, geçtiğimiz aylarda uzunca süredir devam eden ilişkisini noktalamıştı. Meslektaşı Burak Serdar Şanal ile evliliğin kıyısından dönen Özgü Kaya, televizyon dünyasının odak noktası haline geldi. Öte yandan Özgü Kaya’nın eski sevgilisi Burak Serdar Şanal’ın rol aldığı diziler herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Özgü Kaya’nın eski sevgilisi kim? Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal sevgili miydi? Burak Serdal Şanal kimdir, kaç yaşındadır, aslen nereli? Burak Serdar Şanal hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…
27 Eki 2022 - 12:59 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.