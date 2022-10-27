- 27 Eki 2022 - 12:59 G: 27 Eki 2022 - 13:16

Özgü Kaya’nın Eski Sevgilisini Duyunca Şok Olacaksınız! Burak Serdal Şanal Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Serdal Şanal Kimdir, Aslen Nerelidir? Meğer Hande Erçel ile...

Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı olarak beğenileri toplayan ünlü oyuncu Özgü Kaya, geçtiğimiz aylarda uzunca süredir devam eden ilişkisini noktalamıştı. Meslektaşı Burak Serdar Şanal ile evliliğin kıyısından dönen Özgü Kaya, televizyon dünyasının odak noktası haline geldi. İşte Burak Serdar Şanal ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı olarak beğenileri toplayan ünlü oyuncu Özgü Kaya, geçtiğimiz aylarda uzunca süredir devam eden ilişkisini noktalamıştı. Meslektaşı Burak Serdar Şanal ile evliliğin kıyısından dönen Özgü Kaya, televizyon dünyasının odak noktası haline geldi. Öte yandan Özgü Kaya’nın eski sevgilisi Burak Serdar Şanal’ın rol aldığı diziler herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Özgü Kaya’nın eski sevgilisi kim? Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal sevgili miydi? Burak Serdal Şanal kimdir, kaç yaşındadır, aslen nereli? Burak Serdar Şanal hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

27 Eki 2022 - 12:59 - Magazin

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