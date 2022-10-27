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27 Eki 2022 - 13:11

Kızılcık Şerbeti Dizisine Sibel Taşçıoğlu Girdi! Sibel Taşçıoğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır? Sibel Taşçıoğlu Nerelidir?

Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan Sibel Taşçıoğlu, Show TV ekranlarının merak ile beklenilen Kızılcık Şerbeti isimli dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Kızılcık Şerbeti isimli dizide Pembe karakterine hayat verecek olan Sibel Taşçıoğlu’nun eşini görenler ise, gözlerine inanamadı! İşte Sibel Taşçıoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...