O Kız Dizisinde Sitare Gözünü Şimdide Ona Dikti! Zeynep’in Başına Gelecekler Tüyleri Diken Diken Etti! “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının bu sezonki yapımlarından biri olan O Kız dizisi, dün ekranlara gelen 6. bölümü ile seyircisini bir kez daha etkisi altına aldı. Son bölümünde yaşananlar ile bir hayli seyircisini şaşırtan O Kız dizisinde Zeynep’in yükselişi başlarken; Ozan’ın düşüşü başladı. İkili arasındaki rekabeti değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, Sitare’nin yeni planları hakkında da tahminlere başladı. Peki, O Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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