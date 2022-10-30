- 30 Eki 2022 - 20:11

O Kız Dizisinde Zeynep Reytingleri Yükseltti! Sitare'nin Yeni Gözdesi Zeynep İn, Ozan Out Oldu! Yeni Dünyanın Kapıları Sonuna Kadar Açıldı!! Baba Kadir Şaşkın...

Kanal D ekranlarının bu sezonki yapımlarından biri olan O Kız dizisi, dün ekranlara gelen 6. bölümü ile seyircisini bir kez daha etkisi altına aldı. Son bölümünde yaşananlar ile bir hayli seyircisini şaşırtan O Kız dizisinde Zeynep’in yükselişi başlarken; Ozan’ın düşüşü başladı. İkili arasındaki rekabeti değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, Sitare’nin yeni planları hakkında da tahminlere başladı. İşte O Kız dizisinden son detaylar...

Kanal D ekranlarının bu sezonki yapımlarından biri olan O Kız dizisi, dün ekranlara gelen 6. bölümü ile seyircisini bir kez daha etkisi altına aldı. Son bölümünde yaşananlar ile bir hayli seyircisini şaşırtan O Kız dizisinde Zeynep’in yükselişi başlarken; Ozan’ın düşüşü başladı. İkili arasındaki rekabeti değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, Sitare’nin yeni planları hakkında da tahminlere başladı. Peki, O Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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30 Eki 2022 - 20:11 - Dizi Haberleri

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