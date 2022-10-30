O Kız Dizisinde Zeynep Reytingleri Yükseltti! Sitare'nin Yeni Gözdesi Zeynep İn, Ozan Out Oldu! Yeni Dünyanın Kapıları Sonuna Kadar Açıldı!! Baba Kadir Şaşkın...
Kanal D ekranlarının bu sezonki yapımlarından biri olan O Kız dizisi, dün ekranlara gelen 6. bölümü ile seyircisini bir kez daha etkisi altına aldı. Son bölümünde yaşananlar ile bir hayli seyircisini şaşırtan O Kız dizisinde Zeynep’in yükselişi başlarken; Ozan’ın düşüşü başladı. İkili arasındaki rekabeti değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, Sitare’nin yeni planları hakkında da tahminlere başladı. İşte O Kız dizisinden son detaylar...
Kanal D ekranlarının bu sezonki yapımlarından biri olan O Kız dizisi, dün ekranlara gelen 6. bölümü ile seyircisini bir kez daha etkisi altına aldı. Son bölümünde yaşananlar ile bir hayli seyircisini şaşırtan O Kız dizisinde Zeynep’in yükselişi başlarken; Ozan’ın düşüşü başladı. İkili arasındaki rekabeti değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, Sitare’nin yeni planları hakkında da tahminlere başladı. Peki, O Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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30 Eki 2022 - 20:11 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.