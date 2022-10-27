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27 Eki 2022 - 13:28

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'a Kaynana Şoku! "İstenmeyen Damat!" Yüzü Kıpkırmızı Oldu; Yerin Dibine Girdi... Her Şey Belge Belge Ortaya Dökülünce...

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla gündeme damga vuran Pınar Deniz, özel hayatında da birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ilişkisinde kaynana şoku yaşandı. İstenmeyen damat olan Kaan Yıldırım’ı yerin dibine sokan belgeler ortaya dökülünce ortalık resmen karıştı. Herkesi şaşkına çeviren bu olayın ardından neler olduğuna kimse inanmak dahi istemedi. Peki, ünlü oyuncuyu iki arada bir derede bırakan olaya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık.