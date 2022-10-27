Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer Hapı Yuttu! Türkan’ın Yaşadıkları Bacakları Titretmeye Başladı; Yürekler Kan Ağladı…

Şimdilerde ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Üç Kız Kardeş dizisi, bir yeni bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümüne restleşmeler ve yüzleşmeler damga vururken; Mine’nin başına gelenler ise, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisinde Mine’nin başına gelenler, akla hemen Somer’i getirdi. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde ne oldu? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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