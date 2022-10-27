- 27 Eki 2022 - 20:13 G: 27 Eki 2022 - 20:14

Berfu Yenenler Eser Yorumu Sinirlendirdi! Takipçisi Zıvanadan Çıkarınca Olanlar Oldu; Öyle Bir Yanıt Verdi Ki…"Senin Mi Gözün Vardı Eser'de"

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren tescilli güzel Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile sosyal medya platformlarının gündemine oturdu. O paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorum ise, Berfu Yenenler'i kızdırdı. İşte detaylar...

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren tescilli güzel Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile sosyal medya platformlarının gündemine oturdu. O paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorum ise, Berfu Yenenler’i resmen çileden çıkardı. Takipçisine ilginç bir yanıt veren Berfu Yenenler, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Berfu Yenenler ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Berfu Yenenler’e ne yorumu geldi? Berfu Yenenler, kendisine gelen yoruma nasıl bir cevap verdi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

27 Eki 2022 - 20:13 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisi O Ünlü İsim Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Meğer O İsimle… “Neden Ayrıldınız!” mask
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisi O Ünlü İsim Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Meğer O İsimle… “Neden Ayrıldınız!”
Yalı Çapkını Dizisinde Halis Ağa Twitter’ı Salladı! Masayı Sallamalarından Sonra Bu da Oldu! Ferit ve Seyran Köşeden Kıs Kıs Gülüyor… Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Halis Ağa Twitter’ı Salladı! Masayı Sallamalarından Sonra Bu da Oldu! Ferit ve Seyran Köşeden Kıs Kıs Gülüyor… Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisinin Hattuç Hala’sının Kızı da Oyuncu Çıktı! “Esmer Bomba!” Şerif Sezer Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Görenler Mest Oluyor! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Hattuç Hala’sının Kızı da Oyuncu Çıktı! “Esmer Bomba!” Şerif Sezer Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Görenler Mest Oluyor!
Burcu Kıratlı’dan Tokat Gibi Çarpan Eski Eş Yorumu! “Abi” Detayı Gözlerden Kaçmadı! Sinan Akçil ve Aleyna Kalaycıoğlu Sevenleri Şok İçerisinde Kaldı! mask
Burcu Kıratlı’dan Tokat Gibi Çarpan Eski Eş Yorumu! “Abi” Detayı Gözlerden Kaçmadı! Sinan Akçil ve Aleyna Kalaycıoğlu Sevenleri Şok İçerisinde Kaldı!
Hazal Filiz Küçükköse Yeşil Bikinisiyle Kalpleri Yerinden Oynattı! "Aman Abla Yana Eğilince Kaymış!” Ateşli Yorumlar Arka Arka Arkaya... Ortalık Yangın Yerine Döndü! mask
Hazal Filiz Küçükköse Yeşil Bikinisiyle Kalpleri Yerinden Oynattı! "Aman Abla Yana Eğilince Kaymış!” Ateşli Yorumlar Arka Arka Arkaya... Ortalık Yangın Yerine Döndü!
Sibel Can Gelinine Bu Kadar Harcamadı; Ekmek Kapısına Yatırdıkça Yatırdı! “Nasıl Bir Kaynanasın Be Sen!” Yaptıkları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor? mask
Sibel Can Gelinine Bu Kadar Harcamadı; Ekmek Kapısına Yatırdıkça Yatırdı! “Nasıl Bir Kaynanasın Be Sen!” Yaptıkları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor?
Gecenin Ucunda Dizisi Ayarı Kaçırdı! Ateşli Sevişme Sahnesinin Altından Bir Enkaz Çıktı... "Neslihan Nasıl Yüzün Kızarmıyor Şu Dizide Oynamaya!" Neler Oluyor? mask
Gecenin Ucunda Dizisi Ayarı Kaçırdı! Ateşli Sevişme Sahnesinin Altından Bir Enkaz Çıktı... "Neslihan Nasıl Yüzün Kızarmıyor Şu Dizide Oynamaya!" Neler Oluyor?
Hande Erçel'in Kardeşi Gamze Erçel'den Biricik Eniştesine Bomba Jest! Aşkları Başlar Başlamaz, Öyle Bir Şey Yaptı Ki... “Baldız Baldan Tatlıdır!” mask
Hande Erçel'in Kardeşi Gamze Erçel'den Biricik Eniştesine Bomba Jest! Aşkları Başlar Başlamaz, Öyle Bir Şey Yaptı Ki... “Baldız Baldan Tatlıdır!”
Hülya Avşar'ın Eski Kocasından Kahreden Haber! Soluğu Hastanede Aldı; Neye Uğradığını Şaşırdı... Yürekler Paramparça Oldu! Gözyaşları Sel Oldu Aktı... mask
Hülya Avşar'ın Eski Kocasından Kahreden Haber! Soluğu Hastanede Aldı; Neye Uğradığını Şaşırdı... Yürekler Paramparça Oldu! Gözyaşları Sel Oldu Aktı...
Tuzak Dizisinden Alev Alev Yakan Sahne! İzleyenlerin Dudakları Uçukladı; Kanları Fokur Fokur Kaynattı! “Sonunda İki Bekar İnsan!” Acun Ilıcalı Sırtını Dağa Dayadı... mask
Tuzak Dizisinden Alev Alev Yakan Sahne! İzleyenlerin Dudakları Uçukladı; Kanları Fokur Fokur Kaynattı! “Sonunda İki Bekar İnsan!” Acun Ilıcalı Sırtını Dağa Dayadı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisi O Ünlü İsim Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Meğer O İsimle… “Neden Ayrıldınız!” mask
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisi O Ünlü İsim Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Meğer O İsimle… “Neden Ayrıldınız!”
Yalı Çapkını Dizisinde Halis Ağa Twitter’ı Salladı! Masayı Sallamalarından Sonra Bu da Oldu! Ferit ve Seyran Köşeden Kıs Kıs Gülüyor… Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Halis Ağa Twitter’ı Salladı! Masayı Sallamalarından Sonra Bu da Oldu! Ferit ve Seyran Köşeden Kıs Kıs Gülüyor… Neler Oluyor?
Memur ve Memur Emeklisine Büyük Müjde Verildi! Zam Oranları Tek Tek Ortaya Çıktı; En Düşük Memur Maaşı Bile… “Yok Artık!” mask
Memur ve Memur Emeklisine Büyük Müjde Verildi! Zam Oranları Tek Tek Ortaya Çıktı; En Düşük Memur Maaşı Bile… “Yok Artık!”
Berfu Yenenler Eser Yorumu Sinirlendirdi! Takipçisi Zıvanadan Çıkarınca Olanlar Oldu; Öyle Bir Yanıt Verdi Ki…"Senin Mi Gözün Vardı Eser'de" mask
Berfu Yenenler Eser Yorumu Sinirlendirdi! Takipçisi Zıvanadan Çıkarınca Olanlar Oldu; Öyle Bir Yanıt Verdi Ki…"Senin Mi Gözün Vardı Eser'de"
Üç Kız Kardeş Dizisinde Şüpheli Kaza! Somer Şimdi Hapı Yuttu! Türkan’ın Yaşadıkları Bacakları Titretmeye Başladı; Yürekler Kan Ağladı… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Şüpheli Kaza! Somer Şimdi Hapı Yuttu! Türkan’ın Yaşadıkları Bacakları Titretmeye Başladı; Yürekler Kan Ağladı…
Tarım Kredi Market Dev İndirim! Tereyağı, Ayçiçek Yağı, Tereyağı, Bulgur, Tavuk, Nohut ve Pirinç Fiyatları Düştü! Bugün Aldınız Aldınız; Fiyatlar Diplere Çekildi! mask
Tarım Kredi Market Dev İndirim! Tereyağı, Ayçiçek Yağı, Tereyağı, Bulgur, Tavuk, Nohut ve Pirinç Fiyatları Düştü! Bugün Aldınız Aldınız; Fiyatlar Diplere Çekildi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL