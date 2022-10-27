Berfu Yenenler Sinir Harbine Yenik Düştü! Takipçisi Zıvanadan Çıkarınca Olanlar Oldu; Öyle Bir Yanıt Verdi Ki…
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren tescilli güzel Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile sosyal medya platformlarının gündemine oturdu. O paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorum ise, Berfu Yenenler'i kızdırdı. İşte detaylar...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren tescilli güzel Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile sosyal medya platformlarının gündemine oturdu. O paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorum ise, Berfu Yenenler’i resmen çileden çıkardı. Takipçisine ilginç bir yanıt veren Berfu Yenenler, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Berfu Yenenler ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Berfu Yenenler’e ne yorumu geldi? Berfu Yenenler, kendisine gelen yoruma nasıl bir cevap verdi? İşte, detaylar…
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27 Eki 2022 - 13:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.