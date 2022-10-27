- 27 Eki 2022 - 13:40 G: 27 Eki 2022 - 13:44

Berfu Yenenler Sinir Harbine Yenik Düştü! Takipçisi Zıvanadan Çıkarınca Olanlar Oldu; Öyle Bir Yanıt Verdi Ki…

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren tescilli güzel Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile sosyal medya platformlarının gündemine oturdu. O paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorum ise, Berfu Yenenler'i kızdırdı. İşte detaylar...

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren tescilli güzel Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile sosyal medya platformlarının gündemine oturdu. O paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorum ise, Berfu Yenenler’i resmen çileden çıkardı. Takipçisine ilginç bir yanıt veren Berfu Yenenler, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Berfu Yenenler ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Berfu Yenenler’e ne yorumu geldi? Berfu Yenenler, kendisine gelen yoruma nasıl bir cevap verdi? İşte, detaylar…

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27 Eki 2022 - 13:40 - Magazin

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