Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Soru Olay Oldu! Seyirci Jokeri Bile Yalan Oldu! “Bu Kadarı da Pes!” Kenan İmirzalıoğlu Bile Şaştı Kaldı…
Ekranların en uzun soluklu bilgi yarışmalarından olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, geçtiğimiz gün bir yeni bölümü ile daha seyircisinin karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yaşanan olaylar, sosyal medyanın dikkatini çekerken; özellikle de bir yarışmacının karşılaştığı soru sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasındaki yerini aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından son detaylar...
Ekranların en uzun soluklu bilgi yarışmalarından olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, geçtiğimiz gün bir yeni bölümü ile daha seyircisinin karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yaşanan olaylar, sosyal medyanın dikkatini çekerken; özellikle de bir yarışmacının karşılaştığı soru sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasındaki yerini aldı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde neler yaşandı? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının hangi sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu? İşte, detaylar…
27 Eki 2022 - 22:40 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.