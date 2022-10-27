- 27 Eki 2022 - 22:30

Burcu Kıratlı’dan Eski Eşi Sinan Akçil ve Aleyna Kalaycıoğlu Yorumu! Duyanlar Şok Oldu! “Abi” Detayı Gözlerden Kaçmadı! Sevenleri Şaşkın...

İki kez evlenip iki kez boşanmalarıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftler arasında yer almaya başlamış olan ünlü oyuncu Burcu Kıratlı ile ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan yeni açıklamalar geldi. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl’ın ‘ortak köpekleri’ ile ilgili gerçekleştirdiği siteme yanıt veren Burcu Kıratlı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

İki kez evlenip iki kez boşanmalarıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftler arasında yer almaya başlamış olan ünlü oyuncu Burcu Kıratlı ile ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan yeni açıklamalar geldi. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl’ın ‘ortak köpekleri’ ile ilgili gerçekleştirdiği siteme yanıt veren Burcu Kıratlı, eski eşinin şimdilerde aşk yaşadığı yönündeki iddialar ile gündeme geldiği Survivor Türkiye yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili de konuştu. Peki, Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl’ın köpekleri görme isteğine ne dedi? Burcu Kıratlı, Aleyna Kalaycıoğlu ile Sinan Akçıl hakkındaki aşk dedikoduları için ne söyledi? İşte, detaylar…

27 Eki 2022 - 22:30 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Ayvayı Yedi! Ölümlerden Ölüm Beğenecek; Cana Olayı Çok Fena Patlak Verdi; Sosyal Medya Sallandı! Neler Oldu Neler… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Ayvayı Yedi! Ölümlerden Ölüm Beğenecek; Cana Olayı Çok Fena Patlak Verdi; Sosyal Medya Sallandı! Neler Oldu Neler…
Seda Sayan’dan Ahretliğine Büyük Jest! Safiye Ve Faik Çifti Birbirine Girince Soluklar Kesilmişti; Kadırgalı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” mask
Seda Sayan’dan Ahretliğine Büyük Jest! Safiye Ve Faik Çifti Birbirine Girince Soluklar Kesilmişti; Kadırgalı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”
İrem Derici Elbisesinin Minisiyle Sınırları Aştı Geçti! Ahlaksız Teklif Olayıyla Ortalığı Karıştırmıştı; Ortalık Alev Alev Yandı, Görenlerin Nefesi Kesildi… mask
İrem Derici Elbisesinin Minisiyle Sınırları Aştı Geçti! Ahlaksız Teklif Olayıyla Ortalığı Karıştırmıştı; Ortalık Alev Alev Yandı, Görenlerin Nefesi Kesildi…
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisi O Ünlü İsim Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Meğer O İsimle… “Neden Ayrıldınız!” mask
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisi O Ünlü İsim Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Meğer O İsimle… “Neden Ayrıldınız!”
Berfu Yenenler Eser Yorumu Sinirlendirdi! Takipçisi Zıvanadan Çıkarınca Olanlar Oldu; Öyle Bir Yanıt Verdi Ki…"Senin Mi Gözün Vardı Eser'de" mask
Berfu Yenenler Eser Yorumu Sinirlendirdi! Takipçisi Zıvanadan Çıkarınca Olanlar Oldu; Öyle Bir Yanıt Verdi Ki…"Senin Mi Gözün Vardı Eser'de"
Yalı Çapkını Dizisinde Halis Ağa Twitter’ı Salladı! Masayı Sallamalarından Sonra Bu da Oldu! Ferit ve Seyran Köşeden Kıs Kıs Gülüyor… Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Halis Ağa Twitter’ı Salladı! Masayı Sallamalarından Sonra Bu da Oldu! Ferit ve Seyran Köşeden Kıs Kıs Gülüyor… Neler Oluyor?
Yargı Dizisinde Ilgaz Savcı Katil Mi Oldu? Ceylin Şimdi Hapı Yuttu; Kuyu Cinayetlerinin Sonu Başı Gelmeyecek! Öyle Bir Şey Oldu Ki… mask
Yargı Dizisinde Ilgaz Savcı Katil Mi Oldu? Ceylin Şimdi Hapı Yuttu; Kuyu Cinayetlerinin Sonu Başı Gelmeyecek! Öyle Bir Şey Oldu Ki…
Yalı Çapkını Dizisinin Hattuç Hala’sının Kızı da Oyuncu Çıktı! “Esmer Bomba!” Şerif Sezer Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Görenler Mest Oluyor! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Hattuç Hala’sının Kızı da Oyuncu Çıktı! “Esmer Bomba!” Şerif Sezer Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Görenler Mest Oluyor!
Hazal Filiz Küçükköse Yeşil Bikinisiyle Kalpleri Yerinden Oynattı! "Aman Abla Yana Eğilince Kaymış!” Ateşli Yorumlar Arka Arka Arkaya... Ortalık Yangın Yerine Döndü! mask
Hazal Filiz Küçükköse Yeşil Bikinisiyle Kalpleri Yerinden Oynattı! "Aman Abla Yana Eğilince Kaymış!” Ateşli Yorumlar Arka Arka Arkaya... Ortalık Yangın Yerine Döndü!
Sibel Can Gelinine Bu Kadar Harcamadı; Ekmek Kapısına Yatırdıkça Yatırdı! “Nasıl Bir Kaynanasın Be Sen!” Yaptıkları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor? mask
Sibel Can Gelinine Bu Kadar Harcamadı; Ekmek Kapısına Yatırdıkça Yatırdı! “Nasıl Bir Kaynanasın Be Sen!” Yaptıkları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Ayvayı Yedi! Ölümlerden Ölüm Beğenecek; Cana Olayı Çok Fena Patlak Verdi; Sosyal Medya Sallandı! Neler Oldu Neler… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Ayvayı Yedi! Ölümlerden Ölüm Beğenecek; Cana Olayı Çok Fena Patlak Verdi; Sosyal Medya Sallandı! Neler Oldu Neler…
Seda Sayan’dan Ahretliğine Büyük Jest! Safiye Ve Faik Çifti Birbirine Girince Soluklar Kesilmişti; Kadırgalı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” mask
Seda Sayan’dan Ahretliğine Büyük Jest! Safiye Ve Faik Çifti Birbirine Girince Soluklar Kesilmişti; Kadırgalı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”
İrem Derici Elbisesinin Minisiyle Sınırları Aştı Geçti! Ahlaksız Teklif Olayıyla Ortalığı Karıştırmıştı; Ortalık Alev Alev Yandı, Görenlerin Nefesi Kesildi… mask
İrem Derici Elbisesinin Minisiyle Sınırları Aştı Geçti! Ahlaksız Teklif Olayıyla Ortalığı Karıştırmıştı; Ortalık Alev Alev Yandı, Görenlerin Nefesi Kesildi…
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisi O Ünlü İsim Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Meğer O İsimle… “Neden Ayrıldınız!” mask
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisi O Ünlü İsim Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Meğer O İsimle… “Neden Ayrıldınız!”
Yalı Çapkını Dizisinde Halis Ağa Twitter’ı Salladı! Masayı Sallamalarından Sonra Bu da Oldu! Ferit ve Seyran Köşeden Kıs Kıs Gülüyor… Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Halis Ağa Twitter’ı Salladı! Masayı Sallamalarından Sonra Bu da Oldu! Ferit ve Seyran Köşeden Kıs Kıs Gülüyor… Neler Oluyor?
Memur ve Memur Emeklisine Büyük Müjde Verildi! Zam Oranları Tek Tek Ortaya Çıktı; En Düşük Memur Maaşı Bile… “Yok Artık!” mask
Memur ve Memur Emeklisine Büyük Müjde Verildi! Zam Oranları Tek Tek Ortaya Çıktı; En Düşük Memur Maaşı Bile… “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL