Burcu Kıratlı’dan Eski Eşi Sinan Akçil ve Aleyna Kalaycıoğlu Yorumu! Duyanlar Şok Oldu! “Abi” Detayı Gözlerden Kaçmadı! Sevenleri Şaşkın...
İki kez evlenip iki kez boşanmalarıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftler arasında yer almaya başlamış olan ünlü oyuncu Burcu Kıratlı ile ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan yeni açıklamalar geldi. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl’ın ‘ortak köpekleri’ ile ilgili gerçekleştirdiği siteme yanıt veren Burcu Kıratlı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
İki kez evlenip iki kez boşanmalarıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftler arasında yer almaya başlamış olan ünlü oyuncu Burcu Kıratlı ile ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan yeni açıklamalar geldi. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl’ın ‘ortak köpekleri’ ile ilgili gerçekleştirdiği siteme yanıt veren Burcu Kıratlı, eski eşinin şimdilerde aşk yaşadığı yönündeki iddialar ile gündeme geldiği Survivor Türkiye yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili de konuştu. Peki, Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl’ın köpekleri görme isteğine ne dedi? Burcu Kıratlı, Aleyna Kalaycıoğlu ile Sinan Akçıl hakkındaki aşk dedikoduları için ne söyledi? İşte, detaylar…
27 Eki 2022 - 22:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.