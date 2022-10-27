Burcu Kıratlı’dan Eski Eşi Sinan Akçil ve Aleyna Kalaycıoğlu Yorumu! Duyanlar Şok Oldu! “Abi” Detayı Gözlerden Kaçmadı! Sevenleri Şaşkın...

İki kez evlenip iki kez boşanmalarıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftler arasında yer almaya başlamış olan ünlü oyuncu Burcu Kıratlı ile ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan yeni açıklamalar geldi. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl’ın ‘ortak köpekleri’ ile ilgili gerçekleştirdiği siteme yanıt veren Burcu Kıratlı, eski eşinin şimdilerde aşk yaşadığı yönündeki iddialar ile gündeme geldiği Survivor Türkiye yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili de konuştu. Peki, Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl’ın köpekleri görme isteğine ne dedi? Burcu Kıratlı, Aleyna Kalaycıoğlu ile Sinan Akçıl hakkındaki aşk dedikoduları için ne söyledi? İşte, detaylar…