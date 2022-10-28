- 28 Eki 2022 - 09:03 G: 28 Eki 2022 - 09:08

Yalı Çapkını Dizisinin Hattuç Hala’sının Kızı da Oyuncu Çıktı! “Esmer Bomba!” Şerif Sezer Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Görenler Mest Oluyor!

Yalı Çapkını dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de dizide Hattuç Hala (Hatice) karakterine hayat veren Şerif Sezer oldu. Şerif Sezer’in kızını görenler ise, gözlerine inanamadı! İşte Şerif Sezer ve kızı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Star TV ekranlarının yeni fenomeni olan Yalı Çapkını dizisi, geçtiğimiz hafta da tüm reytinglerde birinci olmayı başardı. Gerçek yaşam hikayesinden senaryoya uyarlanan konusunda usta oyuncu kadrosuna kadar pek çok detayı ile televizyon seyircisini etkisi altına almış olan Yalı Çapkını dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de dizide Hattuç Hala (Hatice) karakterine hayat veren Şerif Sezer oldu. Şerif Sezer’in kızını görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Şerif Sezer’in kızı kimdir? Deniz Arna Şerif Sezer’in kızı mı? Deniz Arna kimdir, babası kim, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

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28 Eki 2022 - 09:03 - Magazin

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