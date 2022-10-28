Rapçi Sefo Görenleri, Duyanları Şok İçerisinde Bıraktı! “İşte Şimdi İsabel Olmuşsun!” Magazin Dünyası Bu Görüntüyü Konuşuyor!
Seslendirdiği şarkılar ile şimdilerde büyük beğeni toplayan isimlerden biri olan rapçi Sefo özellikle de ‘Bonita’, ‘Bilmem mi?’, ‘İsabel’ gibi şarkılarla hafızalara kazınmıştı. Konserlerine kısa süreliğine ara veren Sefo, soluğu İskoçya’da aldı. İskoçya sokaklarından pozlarını sosyal medyaya yükleyen Sefo ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Seslendirdiği şarkılar ile şimdilerde büyük beğeni toplayan isimlerden biri olan rapçi Sefo özellikle de ‘Bonita’, ‘Bilmem mi?’, ‘İsabel’ gibi şarkılarla hafızalara kazınmıştı. Konserlerine kısa süreliğine ara veren Sefo, soluğu İskoçya’da aldı. İskoçya sokaklarından pozlarını sosyal medyaya yükleyen Sefo, hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı! Peki, Sefo ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Sefo neden eleştirildi? Sefo’nun fotoğraflarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
28 Eki 2022 - 09:03 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.