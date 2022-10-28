Rapçi Sefo Görenleri, Duyanları Şok İçerisinde Bıraktı! “İşte Şimdi İsabel Olmuşsun!” Magazin Dünyası Bu Görüntüyü Konuşuyor!

Seslendirdiği şarkılar ile şimdilerde büyük beğeni toplayan isimlerden biri olan rapçi Sefo özellikle de ‘Bonita’, ‘Bilmem mi?’, ‘İsabel’ gibi şarkılarla hafızalara kazınmıştı. Konserlerine kısa süreliğine ara veren Sefo, soluğu İskoçya’da aldı. İskoçya sokaklarından pozlarını sosyal medyaya yükleyen Sefo, hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı! Peki, Sefo ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Sefo neden eleştirildi? Sefo’nun fotoğraflarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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