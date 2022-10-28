Kadir İnanır Çılgına Döndü! Öyle Bir Tepki Verdi Ki, Yer Gök Resmen Sallanmaya Başladı! “Yok Artık” Neler Oluyor?
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır, şimdilerde yaptığı açıklamalar ile gündemlerden düşmez oldu. Geçtiğimiz akşam objektiflere takılan Kadir İnanır, yanındaki kadını eski rol arkadaşı olarak tanıtınca ortalık karıştı. Muhabirlerin kadını Kadir İnanır’ın söylediği kişi olmamasını iddia etmesi üzerine resmen deliye dönen Kadir İnanır ile ilgili son detaylar haberimizde...
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır, şimdilerde yaptığı açıklamalar ile gündemlerden düşmez oldu. Geçtiğimiz akşam objektiflere takılan Kadir İnanır, yanındaki kadını eski rol arkadaşı olarak tanıtınca ortalık karıştı. Muhabirlerin kadını Kadir İnanır’ın söylediği kişi olmamasını iddia etmesi üzerine resmen deliye dönen Kadir İnanır, söyledikleriyle herkesi şok etti! Peki, Kadir İnanır ne söyledi? Kadir İnanır hangi kadını eski rol arkadaşı olarak tanıştırdı? Kadir İnanır neden sinirlendi? İşte, detaylar…
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28 Eki 2022 - 09:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.