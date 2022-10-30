Kadir İnanır Çılgına Döndü! Sinirden Öyle Bir Tepki Verdi Ki, Yer Gök Resmen Sallanmaya Başladı! “Yok Artık” Neler Oluyor?

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır, şimdilerde yaptığı açıklamalar ile gündemlerden düşmez oldu. Geçtiğimiz akşam objektiflere takılan Kadir İnanır, yanındaki kadını eski rol arkadaşı olarak tanıtınca ortalık karıştı. Muhabirlerin kadını Kadir İnanır’ın söylediği kişi olmamasını iddia etmesi üzerine resmen deliye dönen Kadir İnanır, söyledikleriyle herkesi şok etti! Peki, Kadir İnanır ne söyledi? Kadir İnanır hangi kadını eski rol arkadaşı olarak tanıştırdı? Kadir İnanır neden sinirlendi? İşte, detaylar…

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