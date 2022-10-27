Gecenin Ucunda Dizisini Finalden Kurtaracak İsim Geliyor! Mahkûm Dizisi Biter Bitmez... Yok Artık! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Özellikle İstedi...
Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisi finale doğru ilerler ve reytinglerini yavaş yavaş kaybederken diziyi kurtaran bir isim geleceği duyumu herkesi şaşkına çevirdi. Mahkûm dizisi biter bitmez transfer olacak ismi, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu özellikle istemiş. Herkesi şaşkına çeviren ve izleyicileri bir hayli sevindiren bu transferi sizin için mercek altına aldık.
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün başrollerini oynadığı Türk edebiyatının en kıymetli eserlerinden birisinden uyarlama olan Gecenin Ucunda dizisi, ilk etapta ortalığı kasıp kavuran dizinin oyuncu kadrosu kadar senaryosu da dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerde ise yavaş yavaş kan kaybeden diziye yeni bir ismin dâhil olmasına ise bir hayli az zaman kaldı. Peki, herkesin hayretle ve merakla beklediği isim kim?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.