Gecenin Ucunda Dizisini Finalden Kurtaracak İsim Geliyor! Mahkûm Dizisi Biter Bitmez... Yok Artık! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Özellikle İstedi...

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün başrollerini oynadığı Türk edebiyatının en kıymetli eserlerinden birisinden uyarlama olan Gecenin Ucunda dizisi, ilk etapta ortalığı kasıp kavuran dizinin oyuncu kadrosu kadar senaryosu da dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerde ise yavaş yavaş kan kaybeden diziye yeni bir ismin dâhil olmasına ise bir hayli az zaman kaldı. Peki, herkesin hayretle ve merakla beklediği isim kim?

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