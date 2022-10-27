- 27 Eki 2022 - 17:36 G: 27 Eki 2022 - 17:40

Hazal Filiz Küçükköse Yeşil Bikinisiyle Kalpleri Yerinden Oynattı! "Aman Abla Yana Eğilince Kaymış!” Ateşli Yorumlar Arka Arka Arkaya... Ortalık Yangın Yerine Döndü!

Bir Peri Masalı dizisinin en gözde oyuncularından birisi olan ve Neslihan karakterine hayat veren Hazal Filiz Küçükköse yeşil bikinisiyle kalpleri yerinden oynattı. Ateşli yorumların arka arkaya geldiği paylaşım ortalığı yangın yerine çevirdi. Peki, neydi o paylaşım? İşte merak edilen tüm detaylar!

Güzelliğiyle akılları yerinden oynatan ama aynı zamanda hayat verdiği karakterlerle de ortalığı yangın yerine çeviren Hazal Filizküçükköse, ikiziyle olan resmen kopyala yapıştır benzerliğiyle dikkat çekerken öte yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı yangın yerine çevirmeye devam ediyor. Peki, Instagram’dan yapılan o yürek yakan paylaşım neydi?

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27 Eki 2022 - 17:36 Ankara- Yaşam

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