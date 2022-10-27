Hazal Filiz Küçükköse Yeşil Bikinisiyle Kalpleri Yerinden Oynattı! "Aman Abla Yana Eğilince Kaymış!” Ateşli Yorumlar Arka Arka Arkaya... Ortalık Yangın Yerine Döndü!

Güzelliğiyle akılları yerinden oynatan ama aynı zamanda hayat verdiği karakterlerle de ortalığı yangın yerine çeviren Hazal Filizküçükköse, ikiziyle olan resmen kopyala yapıştır benzerliğiyle dikkat çekerken öte yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı yangın yerine çevirmeye devam ediyor. Peki, Instagram’dan yapılan o yürek yakan paylaşım neydi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!