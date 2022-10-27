Memur ve Memur Emeklisine Büyük Müjde Verildi! Zam Oranları Tek Tek Ortaya Çıktı; En Düşük Memur Maaşı Bile… “Yok Artık!”

Kamuda memur olarak çalışan ya da memur emeklisi olan milyonlarca vatandaş, 2023 yılında verilecek olan güncel maaş hakkında araştırmalar yapıyor. 2022 yılının ortasında artan enflasyon birçok vatandaşın dara düşmesine neden olmuştu. Artık bir şeyleri satın alamaz hale gelen vatandaşa, devletten can gelmiş ve maaşlarda artırıma gidilmişti. Ocak ayında alınacak olan yeni maaşlar ise günler öncesinde merak konusu oldu. Peki, memur ve memur emeklisi 2023 yılında ne kadar ödeme alacak?

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