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27 Eki 2022 - 20:13

Yalı Çapkını Dizisinde Halis Ağa Twitter’ı Salladı! Masayı Sallamalarından Sonra Bu da Oldu! Ferit ve Seyran Köşeden Kıs Kıs Gülüyor… Neler Oluyor?

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde bulunan Halis Ağa, sosyal medyayı resmen salladı geçti! Masayı sallamalarıyla meşhur olan Halis Ağa, sonunda bunu da yaptı! Ferit ve Seyran’ın köşeden kıs kıs gülmeye başlayacağı ise tahmin edilebilir bir hale geldi. İşte milyonların şok eden o gerçek! İşte merak edilen tüm detaylar…