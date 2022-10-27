Yalı Çapkını Dizisinde Halis Ağa Twitter’ı Salladı! Masayı Sallamalarından Sonra Bu da Oldu! Ferit ve Seyran Köşeden Kıs Kıs Gülüyor… Neler Oluyor?
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde bulunan Halis Ağa, sosyal medyayı resmen salladı geçti! Masayı sallamalarıyla meşhur olan Halis Ağa, sonunda bunu da yaptı! Ferit ve Seyran’ın köşeden kıs kıs gülmeye başlayacağı ise tahmin edilebilir bir hale geldi. İşte milyonların şok eden o gerçek! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in bulunduğu dizinin kadrosunda ise Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi başarılı oyuncular bulunuyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü yarın akşam yayınlanacaktı. Dizinin en efsane karakterlerinden biri olan Halis Ağa ise sosyal medyanın gündemi haline geldi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.