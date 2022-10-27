İrem Derici Elbisesinin Minisiyle Sınırları Aştı Geçti! Ahlaksız Teklif Olayıyla Ortalığı Karıştırmıştı; Ortalık Alev Alev Yandı, Görenlerin Nefesi Kesildi…
Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, minicik elbisesiyle sınırları aştı geçti! Ahlaksız teklif olayından hemen sonra öyle bir paylaşım yaptı ki, ortalık resmen alev alev yanmaya başladı! Görenlerin nefesini bir kez daha kesen İrem Derici, cesaretini bir kez daha konuşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Kurtuluş Kuş’la aşk iddialarına karışan İrem Derici, sosyal medyayı sallamıştı. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’la kısa bir süre önce düet yapan güzeller güzeli isim İrem Derici’nin 1,5 ay gibi bir süredir Kuş’la aşk yaşadığının iddia edilmesinin ardından sessizlik bozulmuştu. Sadece birkaç hafta önce “At gibi aşığım ama asla belli etmiyorum” diyen İrem Derici, Kurtuluş Kuş’la sadece arkadaş olduklarını dile getirmişti. Güzel ismin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tek bir paylaşımsa gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.