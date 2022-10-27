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27 Eki 2022 - 21:34

İrem Derici Elbisesinin Minisiyle Sınırları Aştı Geçti! Ahlaksız Teklif Olayıyla Ortalığı Karıştırmıştı; Ortalık Alev Alev Yandı, Görenlerin Nefesi Kesildi…

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, minicik elbisesiyle sınırları aştı geçti! Ahlaksız teklif olayından hemen sonra öyle bir paylaşım yaptı ki, ortalık resmen alev alev yanmaya başladı! Görenlerin nefesini bir kez daha kesen İrem Derici, cesaretini bir kez daha konuşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…