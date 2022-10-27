Seda Sayan’dan Ahretliğine Büyük Jest! Safiye Ve Faik Çifti Birbirine Girince Soluklar Kesilmişti; Kadırgalı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”
Sabahların Sultanı Seda Sayan, Safiye ve Faik çifti arasında yaşanan ayrılığı kurtarmak için canla başla çalıştı. Biricik arkadaşının üzülmesine dayanamayan Kadırgalı’dan gelen adım takdir edilirken, ayrılık nedenini duyanlar ise şaşkınlıktan ağızlarını kapatmayı unuttu. Peki, ne oldu da yıllardır süren beraberliğe son verilmek istendi? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.
Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle akılları yerinden oynatan Seda Sayan, 7. Eşi Çağlar Ökten ile mutluluk denizinde son hızla yelken aladururken en yakın arkadaşının mutluluğuna gölge düşünce ortalık resmen birbirine girdi. Biricik arkadaşının üzülmesine dayanamayan Sabahların Sultanı olaya el attı, ayrılığın ise sır perdesi aralandı. Peki, ayrılığın nedeni neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.