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27 Eki 2022 - 21:49

Seda Sayan’dan Ahretliğine Büyük Jest! Safiye Ve Faik Çifti Birbirine Girince Soluklar Kesilmişti; Kadırgalı Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”

Sabahların Sultanı Seda Sayan, Safiye ve Faik çifti arasında yaşanan ayrılığı kurtarmak için canla başla çalıştı. Biricik arkadaşının üzülmesine dayanamayan Kadırgalı’dan gelen adım takdir edilirken, ayrılık nedenini duyanlar ise şaşkınlıktan ağızlarını kapatmayı unuttu. Peki, ne oldu da yıllardır süren beraberliğe son verilmek istendi? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.