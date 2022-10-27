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27 Eki 2022 - 22:07

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Ayvayı Yedi! Ölümlerden Ölüm Beğenecek; Cana Olayı Çok Fena Patlak Verdi; Sosyal Medya Sallandı! Neler Oldu Neler…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Sedat resmen ayvayı yedi! Ölümlerden ölüm beğeneceği gündeme gelen Sedat’ın başına Cana ve bebeği olayı fena patlak verdi. Sosyal medyayı sallayan Camdaki Kız, seyircileri ekranlara kilitledi! Peki, Camdaki Kız dizisinde Sedat’ın başı bu kez neden yandı?