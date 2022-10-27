Camdaki Kız Dizisinde Sedat Ayvayı Yedi! Ölümlerden Ölüm Beğenecek; Cana Olayı Çok Fena Patlak Verdi; Sosyal Medya Sallandı! Neler Oldu Neler…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Sedat resmen ayvayı yedi! Ölümlerden ölüm beğeneceği gündeme gelen Sedat’ın başına Cana ve bebeği olayı fena patlak verdi. Sosyal medyayı sallayan Camdaki Kız, seyircileri ekranlara kilitledi! Peki, Camdaki Kız dizisinde Sedat’ın başı bu kez neden yandı?
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız, Perşembe akşamlarının yıldızı konumuna gelmişti. Nalan’ın Sedat’la evlenmesinden sonra yıkılan hayalleri, umutları ortalığı zangır zangır sallamıştı. Sedat’tan beklediği ilgiyi, sevgiyi şoföründe bulan Nalan, Hayri’ye gün geçtikçe yakınlaşıyordu. Dizinin son bölümüyle birlikte Sedat’ın ise ayvayı yediği görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.