Masterchef’te Stüdyo Yine Darmaduman Oldu! Aldatıldığını Canlı Yayında Öğrendi; Tüm Tezgahları Devirdi! Evlenecekleri Konuşuluyordu Ama Tüm Film Koptu! Neler Oldu Neler…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te stüdyo yine darmaduman oldu. Aldatıldığını canlı yayında öğrenen yarışmacı, sinirini ve hırsını çıkarmak için tüm tezgahları devirdi. Evlenecekleri konuşulan çiftten gelen bu haber, yürekleri sızım sızım sızlattı. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen; Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi birbirinden başarılı şeflerin bulunduğu Masterchef, tüm dünya çapında “En zor yemek yarışması” olarak biliniyor. Yarışmanın her bölümünde yaşananlar ise dikkatleri üzerine çekiyor. Hem yarışmacıların hem de yemeklerin konuşulduğu programda bir aldatmanın gündem olması şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.