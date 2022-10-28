- 28 Eki 2022 - 10:23 G: 28 Eki 2022 - 10:39

Masterchef’te Stüdyo Yine Darmaduman Oldu! Aldatıldığını Canlı Yayında Öğrendi; Tüm Tezgahları Devirdi! Evlenecekleri Konuşuluyordu Ama Tüm Film Koptu! Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te stüdyo yine darmaduman oldu. Aldatıldığını canlı yayında öğrenen yarışmacı, sinirini ve hırsını çıkarmak için tüm tezgahları devirdi. Evlenecekleri konuşulan çiftten gelen bu haber, yürekleri sızım sızım sızlattı. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen; Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi birbirinden başarılı şeflerin bulunduğu Masterchef, tüm dünya çapında “En zor yemek yarışması” olarak biliniyor. Yarışmanın her bölümünde yaşananlar ise dikkatleri üzerine çekiyor. Hem yarışmacıların hem de yemeklerin konuşulduğu programda bir aldatmanın gündem olması şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Eki 2022 - 10:23 Ankara- Yaşam

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