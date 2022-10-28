Masterchef’te Stüdyo Yine Darmaduman Oldu! Aldatıldığını Canlı Yayında Öğrendi; Tüm Tezgahları Devirdi! Evlenecekleri Konuşuluyordu Ama Tüm Film Koptu! Neler Oldu Neler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen; Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi birbirinden başarılı şeflerin bulunduğu Masterchef, tüm dünya çapında “En zor yemek yarışması” olarak biliniyor. Yarışmanın her bölümünde yaşananlar ise dikkatleri üzerine çekiyor. Hem yarışmacıların hem de yemeklerin konuşulduğu programda bir aldatmanın gündem olması şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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