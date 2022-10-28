Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Eki 2022 - 10:46

Camdaki Kız Dizisinde Yüzleri Kıpkırmızı Eden Rezalet Yatak Sahnesi! Evli Barklı Adamla Her Şeyi Unutup, Koynuna Girdi! Tepkiler Arka Arkaya…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da şok bir olay yaşandı! Yüzleri kırmızı eden bir yatak sahnesine yer veren dizide, her iki karakterinde evli olması dışında bir sorun yoktu! Nalan’ın Hayri’nin koynuna girip huzur bulması, seyircinin çıldırmasına neden oldu. İşte sosyal medyayı sallayan o yatak sahnesi…