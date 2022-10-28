- 28 Eki 2022 - 10:46 G: 28 Eki 2022 - 11:01

Camdaki Kız Dizisinde Yüzleri Kıpkırmızı Eden Rezalet Yatak Sahnesi! Evli Barklı Adamla Her Şeyi Unutup, Koynuna Girdi! Tepkiler Arka Arkaya…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da şok bir olay yaşandı! Yüzleri kırmızı eden bir yatak sahnesine yer veren dizide, her iki karakterinde evli olması dışında bir sorun yoktu! Nalan’ın Hayri’nin koynuna girip huzur bulması, seyircinin çıldırmasına neden oldu. İşte sosyal medyayı sallayan o yatak sahnesi…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı Camdaki Kız eserinden uyarlanan dizi, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi konumunda! 54. bölümüyle televizyon dünyasını sallayan Camdaki Kız’da Nalan ve Hayri’nin aşkının girerek arttığı görüşmüş oldu! Evli olmalarına rağmen birbirlerine zaman ayıran ve sevgili olan Nalan ve Hayri en sonunda çıldırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Eki 2022 - 10:46 Ankara- Yaşam

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