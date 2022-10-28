- 28 Eki 2022 - 11:03 G: 28 Eki 2022 - 11:06

59'luk Hülya Avşar Tenis Eteğini Bir Oraya Savurdu, Bir Buraya! Görenlerin Nutku Tutuldu; Dolgun Bacaklarını Öyle Bir Gösterdi Ki... “Üstten Kapatsan Alttan Açılıyor!”

59’luk çıtır Hülya Avşar, tenis eteğini bir oraya bir buraya savurdu. Görenlerin nutkunun tutulduğu, aynı zamanda da dolgun bacaklarıyla her görenin aklını başından alan tenis maçında üstten kapatsa aşağıdan açılacak olan o etekle, herkesin yüreği kıpır oldu. O maça ve paylaşıma ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında...

Yıllardır güzelliğiyle akılları başlardan alan, her paylaşımı ve her açıklamasıyla sosyal medyanın yanı sıra magazin gündeminde de sıklıkla konuşulan ünlü sanatçı Hülya Avşar; yaz başında çıkardığı şarkısıyla en çok dinlenenler arasında yer almıştı. Öte yandan da özel hayatıyla da sevenleri tarafından mercek altına alınan isim olan ünlü sanatçıyı ve yaptığı yürek hoplatan son paylaşımını sizin için mercek altına aldık. Peki, sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan o paylaşım neydi? 

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28 Eki 2022 - 11:03 Ankara- Yaşam

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