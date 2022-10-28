59'luk Hülya Avşar Tenis Eteğini Bir Oraya Savurdu, Bir Buraya! Görenlerin Nutku Tutuldu; Dolgun Bacaklarını Öyle Bir Gösterdi Ki... “Üstten Kapatsan Alttan Açılıyor!”
59’luk çıtır Hülya Avşar, tenis eteğini bir oraya bir buraya savurdu. Görenlerin nutkunun tutulduğu, aynı zamanda da dolgun bacaklarıyla her görenin aklını başından alan tenis maçında üstten kapatsa aşağıdan açılacak olan o etekle, herkesin yüreği kıpır oldu. O maça ve paylaşıma ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında...
Yıllardır güzelliğiyle akılları başlardan alan, her paylaşımı ve her açıklamasıyla sosyal medyanın yanı sıra magazin gündeminde de sıklıkla konuşulan ünlü sanatçı Hülya Avşar; yaz başında çıkardığı şarkısıyla en çok dinlenenler arasında yer almıştı. Öte yandan da özel hayatıyla da sevenleri tarafından mercek altına alınan isim olan ünlü sanatçıyı ve yaptığı yürek hoplatan son paylaşımını sizin için mercek altına aldık. Peki, sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan o paylaşım neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.