Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Ekim 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 28 Ekim 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın merkez ilçeleri başta olmak üzere tüm ilçelerinde elektrik altyapısı yenileme çalışmaları gerçekleştiren Başkent EDAŞ, bu çalışmalar esnasında planlı olarak elektrik kesintilerine gideceğini duyurdu. Bugün için de çalışmalar planlamış olan Başkent EDAŞ, bu çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerini açıkladı. Peki, 28 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 28 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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