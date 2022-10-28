Hangi Burçlar Kin ve Nefretten Güç Alır? Düşmanın Gözünün Yaşına Bakmazlar! İşte Kalbi Kararmış O Burçlar…
Her burca sahip olan insanın pamuk gibi bir kalbi olduğunu söylemeyi biz de isterdik; ancak burçların karakteristik özellikleri göz önüne alındığında bu pek de gerçekçi olmuyor. Bazı burçlar gerçekten herkese vicdan ile yaklaşıp hep iyi niyet kumkuması gibi ortalarda dolaşırken; bazı burçlar ise bunun tam aksine çevresindeki herkese kin tutmaya programlanmış gibi davranıyor! Sizde kinden güç alan burçları merak ediyorsanız işte detaylar..
Her burca sahip olan insanın pamuk gibi bir kalbi olduğunu söylemeyi biz de isterdik; ancak burçların karakteristik özellikleri göz önüne alındığında bu pek de gerçekçi olmuyor. Bazı burçlar gerçekten herkese vicdan ile yaklaşıp hep iyi niyet kumkuması gibi ortalarda dolaşırken; bazı burçlar ise bunun tam aksine çevresindeki herkese kin tutmaya programlanmış gibi davranıyor! Peki, Hangi burçlar kinden güç alır? Düşmanın gözünün yaşına bakmayan burçlar hangileridir? İşte kalbi kararmış burçlar…
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28 Eki 2022 - 23:56 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.