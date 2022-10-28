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28 Eki 2022 - 23:56

Hangi Burçlar Kin ve Nefretten Güç Alır? Düşmanın Gözünün Yaşına Bakmazlar! İşte Kalbi Kararmış O Burçlar…

Her burca sahip olan insanın pamuk gibi bir kalbi olduğunu söylemeyi biz de isterdik; ancak burçların karakteristik özellikleri göz önüne alındığında bu pek de gerçekçi olmuyor. Bazı burçlar gerçekten herkese vicdan ile yaklaşıp hep iyi niyet kumkuması gibi ortalarda dolaşırken; bazı burçlar ise bunun tam aksine çevresindeki herkese kin tutmaya programlanmış gibi davranıyor! Sizde kinden güç alan burçları merak ediyorsanız işte detaylar..