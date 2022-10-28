- 28 Eki 2022 - 23:56

Hangi Burçlar Kin ve Nefretten Güç Alır? Düşmanın Gözünün Yaşına Bakmazlar! İşte Kalbi Kararmış O Burçlar…

Her burca sahip olan insanın pamuk gibi bir kalbi olduğunu söylemeyi biz de isterdik; ancak burçların karakteristik özellikleri göz önüne alındığında bu pek de gerçekçi olmuyor. Bazı burçlar gerçekten herkese vicdan ile yaklaşıp hep iyi niyet kumkuması gibi ortalarda dolaşırken; bazı burçlar ise bunun tam aksine çevresindeki herkese kin tutmaya programlanmış gibi davranıyor! Sizde kinden güç alan burçları merak ediyorsanız işte detaylar..

Her burca sahip olan insanın pamuk gibi bir kalbi olduğunu söylemeyi biz de isterdik; ancak burçların karakteristik özellikleri göz önüne alındığında bu pek de gerçekçi olmuyor. Bazı burçlar gerçekten herkese vicdan ile yaklaşıp hep iyi niyet kumkuması gibi ortalarda dolaşırken; bazı burçlar ise bunun tam aksine çevresindeki herkese kin tutmaya programlanmış gibi davranıyor! Peki, Hangi burçlar kinden güç alır? Düşmanın gözünün yaşına bakmayan burçlar hangileridir? İşte kalbi kararmış burçlar…

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28 Eki 2022 - 23:56 - Burç Haberleri

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