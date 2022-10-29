- 29 Eki 2022 - 09:00 G: 29 Eki 2022 - 09:01

Hangi Burç Her Şey Yoluna Girecek Diye Bekliyor? Bir Şeyler Düzelsin Diye Asla Uğraşmazlar! İşte Elleri Cebinde, Hevesleri Kursağında Kalan Burçlar…

Her insanın kader anlayışının birbirinden farklı gelişmesinin farklılığındaki temel sebeplerden biri inançken; bir diğeri şaşırtıcı olsa da sahip olduğu burç oluyor. Bu bağlamda bazı burçlar, sonuna kadar kadercilik yaparak her şeyin ayağına gelmesini beklerken; bazı burçlar ise, kadere pek bir yük bırakmayarak, istediği her şeyin peşinde sonuna kadar mücadele etmeyi seçiyor! İşte o burçlarla ilgili detaylar...

Her insanın kader anlayışının birbirinden farklı gelişmesinin farklılığındaki temel sebeplerden biri inançken; bir diğeri şaşırtıcı olsa da sahip olduğu burç oluyor. Bu bağlamda bazı burçlar, sonuna kadar kadercilik yaparak her şeyin ayağına gelmesini beklerken; bazı burçlar ise, kadere pek bir yük bırakmayarak, istediği her şeyin peşinde sonuna kadar mücadele etmeyi seçiyor! Peki, hangi burç her şey yoluna girecek diye bekliyor? Bir şeyler düzelsin diye asla uğraşmayan burçlar hangileridir? İşte elleri cebinde, hevesleri kursağında kalan burçlar…

29 Eki 2022 - 09:00 - Burç Haberleri

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