İhtiras Denilince Akıllara İlk Gelen Burç Hangisidir? Tutuklarını Bırakmazlar, İstediklerini Öyle ya da Böyle Alırlar! İşte Aşırı Güçlü İstekleri Bulunan Burçlar…
Her burcun beklentilerini aynı ihtiras ve hırsla istediğini söylemek açıkçası pek de gerçekçi olmuyor. Ancak bazı burçların sahip olduğu tutku, bu burçlara sahip olan insanların, istekleri doğrultusunda çok daha hırslı ve kararlı olmasını ortaya çıkarıyor. Elbette bu burçlar, neyi isterse istesin onu eninde sonunda elde etmeyi başarıyor! İşte İhtiras denilince akla gelen burçlar...
Her burcun beklentilerini aynı ihtiras ve hırsla istediğini söylemek açıkçası pek de gerçekçi olmuyor. Ancak bazı burçların sahip olduğu tutku, bu burçlara sahip olan insanların, istekleri doğrultusunda çok daha hırslı ve kararlı olmasını ortaya çıkarıyor. Elbette bu burçlar, neyi isterse istesin onu eninde sonunda elde etmeyi başarıyor! Peki, ihtiras denilince akıllara gelen burç hangisidir? Tutuklarını bırakamayan, istediklerini öyle ya da böyle alan burçlar hangileridir? İşte aşırı güçlü istekleri bulunan burçlar…
28 Eki 2022 - 23:39 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.