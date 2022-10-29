Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisine Hüseyin Soysalan Katıldı! Hüseyin Soysalan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hüseyin Soysalan’ın Nereli Olduğunu Öğrenince Fenalık Geçireceksiniz!

Ekranların usta isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Hüseyin Soysalan’ın yeni adresi belli oldu. ATV ekranlarının sevilen yapımı Ben Bu Cihana Sığmazam isimli diziye dahil olan Hüseyin Soysalan, şimdiden dizinin seyircisi tarafından merak edilir hale geldi. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Hüseyin Soysalan mı katıldı? Hüseyin Soysalan kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? Hüseyin Soysalan nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar...