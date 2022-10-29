Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisine Hüseyin Soysalan Katıldı! Hüseyin Soysalan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hüseyin Soysalan’ın Nereli Olduğunu Öğrenince Fenalık Geçireceksiniz!
Ekranların usta isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Hüseyin Soysalan’ın yeni adresi belli oldu. ATV ekranlarının sevilen yapımı Ben Bu Cihana Sığmazam isimli diziye dahil olan Hüseyin Soysalan, şimdiden dizinin seyircisi tarafından merak edilir hale geldi. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Hüseyin Soysalan mı katıldı? İşte Hüseyin Soysalan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların usta isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Hüseyin Soysalan’ın yeni adresi belli oldu. ATV ekranlarının sevilen yapımı Ben Bu Cihana Sığmazam isimli diziye dahil olan Hüseyin Soysalan, şimdiden dizinin seyircisi tarafından merak edilir hale geldi. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Hüseyin Soysalan mı katıldı? Hüseyin Soysalan kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? Hüseyin Soysalan nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar...
29 Eki 2022 - 09:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.