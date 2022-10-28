- 28 Eki 2022 - 22:59

Masterchef Yarışması Yine Karıştı! Ağız Burun Kavga! Diskalifiyeler Peş Peşe Geldi, Acun Ilıcalı “İki Saygısızı da Görmek İstemiyorum” Dedi! Kavganın Perde Arkası Korkunç…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ağız burun fena bir kavga patlak verdi! Acun Medya ekibinin zor ayırdığı iki isim, Acun Ilıcalı’ya bildirilince; “İki saygısızı da istemiyorum! Gönderin gitsin” dediği iddia edildi. Bu akşam ekranlara gelecek olan kavganın detayları Tokat’tan tüm Türkiye’ye yayıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Masterchef’te tabaklar savaş veriyor! Dün akşam ekranlara gelen bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım şeflerin kendilerinden istediği tabakları çıkartmak adına büyük bir savaş vermişti.  Mavi takım oyunu kazanınca Kırmızı takım bireysellik mücadelesi vermişti. Yağız dokunulmazlığın sahibi olunca Tayfun’u potaya göndermişti. İkinci eleme adayı ise takım oylamasıyla Büşra olmuştu. Yarışmanın yeni bölümünde ise Büşra ve Burak Kaya arasında iplerin yeniden koptuğu görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Eki 2022 - 22:59 Ankara- Yaşam

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