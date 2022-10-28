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28 Eki 2022 - 22:59

Masterchef Yarışması Yine Karıştı! Ağız Burun Kavga! Diskalifiyeler Peş Peşe Geldi, Acun Ilıcalı “İki Saygısızı da Görmek İstemiyorum” Dedi! Kavganın Perde Arkası Korkunç…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ağız burun fena bir kavga patlak verdi! Acun Medya ekibinin zor ayırdığı iki isim, Acun Ilıcalı’ya bildirilince; “İki saygısızı da istemiyorum! Gönderin gitsin” dediği iddia edildi. Bu akşam ekranlara gelecek olan kavganın detayları Tokat’tan tüm Türkiye’ye yayıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…