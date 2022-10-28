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28 Eki 2022 - 23:07

Sinem Ünsal Göğüs Dekoltesi Olay Oldu! Minicik Elbisesiyle Bacak ve Göğüs Şov Yaptı! Sevgilisi Halit Özgü Çıldıracak, Kafayı Yiyecek…

En son olarak Gizli Saklı dizisinde Yaz karakterine hayat veren Sinem Ünsal, göğüs dekoltesini en sonunda patlattı. Minicik bir etek giyerek bacak kaslarını konuşturan Sinem Ünsal, tüm çekiciliğini bir kez daha konuşturdu. Hayranlarından “Bacım, senin de ayarın yok! Her şeyin ortada” yorumlarını alan Sinem Ünsal’ın bu hallerine sevgilisi Halit Özgür Sarı’nın çıldıracağı düşülmeye başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…