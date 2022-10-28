Sinem Ünsal Göğüs Dekoltesi Olay Oldu! Minicik Elbisesiyle Bacak ve Göğüs Şov Yaptı! Sevgilisi Halit Özgü Çıldıracak, Kafayı Yiyecek…
En son olarak Gizli Saklı dizisinde Yaz karakterine hayat veren Sinem Ünsal, göğüs dekoltesini en sonunda patlattı. Minicik bir etek giyerek bacak kaslarını konuşturan Sinem Ünsal, tüm çekiciliğini bir kez daha konuşturdu. Hayranlarından “Bacım, senin de ayarın yok! Her şeyin ortada” yorumlarını alan Sinem Ünsal’ın bu hallerine sevgilisi Halit Özgür Sarı’nın çıldıracağı düşülmeye başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gibi dizisinin başrol oyuncularından biri olan Kıvanç Kılıç’la ilişkisini sonlandıran Sinem Ünsal, Gizli Saklı dizisindeki partneri Halit Özgür Sarı’yla aşk yaşamaya başlamıştı. Kıvanç Kılıç’tan ayrıldıktan birkaç ay sonra Halit Özgü Sarı’yla sevgili olan Sinem Ünsal, aldatma iddialarına karışsa bile özel hayatı hakkında sessizliğini korumuştu. Başarılı oyuncu Sinem Ünsal’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri köktü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.